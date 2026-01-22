Lider Slobodne Crne Gore i suspendovani rukovodilac Službe za građane Glavnog grada Vladislav Dajković saopštio je da je izjavio žalbu na rešenje o privremenom udaljenju s posla.

Izvor: Slobodna Crna Gora

Dajković je to potvrdio Vijestima.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović donio je 12. januara odluku o pokretanju disciplinskog postupka i rješenje o suspenziji do okončanja tog postupka protiv Dajkovića, zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti, jer je u toku radnog vremena prisustvovao protestu protiv izgradnje postrojenja za prečišaćavanje otpadnih voda u zetskom naselju Botun.

"Upoznajem javnost da sam dana 20.01.2026. godine, preko svog punomoćnika, izjavio žalbu na rešenje o privrememom udaljenju sa posla(suspenziji). Žalbu sam izjavio iz svih zakonskih razloga, jer smatram doneseno rešenje potpuno nezakonitim i zasnovnim na iskonstruisanim činjenicama", izjavio je za Vijesti.

Kako je istakao, rešenjem koje osporava mu se stavlja na teret "neizvršavanje, nesavjesno i nemarno vršenje službenih obaveza" .

"Smatram da sam kao rukovodilac službe uvijek bio dostupan svim gradjanima i spreman da im izađem u susret, a na moj rad i obavljanje radnih obaveza nije postojala nijedna primjedba, a koja činjenica je nesporna i dobro poznata i donosiocu ovog rješenja. U istom rješenju se navodi da sam prekršio član 4 stav 2 Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi Glavnog grada, čime sam navodno ugrozio i podrivao interese Glavnog grada. Ovaj zaključak donoslac rješenje izriče iako nije za to nadležan, već tako nešto-povredu etičkog kodeksa- može da utvrdi samo za to nadležna Komisija", rekao je lider Slobodne Crne Gore.

Kako je istakao, iskazanom podrškom građanima Botuna iskazao je svoj lični stav i mišljenje po pitanju gradnje postrojenja za izgradnju otpadnih voda, što je, navodi, njegovo pravo na slobodu izražavanja mišljenja "garantovano članom 47 Ustava Crne Gore i međunarodnim konvencijama ratifikovanim od strane Skupštine Crne Gore".

"Sloboda izražavanja spada u osnovna ljudska prava koja ne mogu biti suspendovana normama propisanim od strane bilo kojeg poslodavca, pa ni Glavnog Grada Podgorice. Da sam se u svom postupanju rukovodio ličnim interesom i da mi je bila važnija fotelja nikada ne bi istupio na navedeni način. Priznajem ipak i uočavam jednu svoju grešku, a to je da sam mislio, očito pogrešno da je 30.08.2020. godine nastupilo vrijeme u Crnoj Gori kada se više neće dešavati da se zbog različitog mišljenja snose posljedice", rekao je, prenose Vijesti.

"Želim na kraju ovog obraćanja da istaknem da se ni najmanje ne kajem niti preispitujem zbog svog iskazanog stava, te da mi je sloboda koju imam u izražavanju svog mišljenja vrednija od bilo čega drugog, a što je kroz moje dosadašnje djelovanje i rad, bilo, mislim, očigledno", dodao je Dajković.

On je poručio da jedva čeka nastavak "iskostruisanog procesa, nekog novog 'državnog udara'” jer, kako ističe, želi da vidi na osnovu kojih činjenica će neko pokušati, "u nekom procesu u stilu Kafkinog" da ga proglasi krivim za sve one "izmišljene povrede radnih obaveza" koje mu se stavljaju na teret, a koje se "nisu dogodile".

Ukoliko Disciplinska komisija Vlade Crne Gore utvrdi odgovornostDajkovića, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da će ga smijeniti, navode Vijesti.

U obrazloženju odluke o pokretanju disciplinskog postupka piše da postoje materijalni dokazi u vidu fotografija, video-zapisa i objava sa društvenih mreža, koji upućuju na osnovanu sumnju da je došlo do povrede službene dužnosti. "Svi navodi i dokazi biće razmatrani u disciplinskom postupku koji će, u skladu sa zakonom, voditi Disciplinska komisija Vlade Crne Gore", saopšteno je iz Glavnog grada nakon donošenja odluke.

Dajkovićeva Slobodna Crna Gora nakon Mujovićeve odluke napustila je vlast u Podgorici.

"Pokrenućemo razgovore sa svim činiocima vlasti u Podgorici, a prije svega sa našim kolegama iz kluba - Demokratskom narodnom partijom (DNP) o pokretanju razrješenja Mujovića i skraćenju mandata skupštini", kazao je tada odbornik Slobodne Crne Gore Boban Radević.