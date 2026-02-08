Predsjednik Slobodne Crne Gore poručio da njegova partija neće davati legitimitet političkim aranžmanima sa bivšim režimom

Predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković poručio je da njegova partija neće učestvovati u rušenju gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića zajedno sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Dajković je podsjetio da je Slobodna Crna Gora izašla iz vlasti u Glavnom gradu nakon što je protiv njega pokrenut disciplinski postupak i izrečena suspenzija sa funkcije vršioca dužnosti rukovodioca Službe za građane, pišu Vijesti.

„Ne želimo da ga rušimo zajedno sa strankom u kojoj je donedavno i sam bio član. Ako želi da vlada bez podrške dosadašnjih partnera, moraće da traži kvorum od DPS-a“, naveo je Dajković u objavi na mreži Iks.

On je poručio da ne pristaje na političke aranžmane sa bivšim režimom, dodajući da će „radije ostati uz narod nego učestvovati u dogovorima sa DPS-om“.

U lokalnom parlamentu Slobodna Crna Gora ima jednog odbornika.