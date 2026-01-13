Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da se vlastima u Podgorici očigledno nije dopalo ponašanje rukovodioca Službe za građane i predsjednika Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića i da ga zato sklanjaju.

Izvor: RTS 1

On je kako prenosi agencija Tanjug to rekao novinarima u Abu Dabiju, nakon svečanog otvaranja Nedjelje održivosti 2026

Tanjug prenosi da je Vučić na pitanje o tome što je poslije hapšenja predsednika Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića suspendovan rukovodilac Službe za građane u Podgorici i predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković, rekao da se vlastima u Podgorici očigledno nije dopalo ponašanje Dajkovića i da ga zato sklanjaju.

''Vidio sam saopštenje DNP Milana Kneževića, koji je rekao da želi da srpski jezik, pismo i trobojka budu glavne teme razgovora. Vidjećemo kakav će odgovor da bude vlasti u Crnoj Gori. Pretpostavljam isti kao i prethodne vlasti Mila Đukanovića, samo što će da se igraju toga, mi smo za, mi smo protiv, ali većinu nemamo...'', rekao je Vučić.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović donio je juče odluku o pokretanju disciplinskog postupka i rješenje o suspenziji do okončanja tog postupka protiv Dajkovića, zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti.

Dajković je danas na konferenciji za medije rekao da Slobodna Crna Gora od danas nije dio vlasti u Podgorici, te da je smijenjen jer je podržao Srbe u Zeti.

Mujović je takođe danas potvrdio novinarima da će smijeniti Dajkovića ukoliko Disciplinska komisija Vlade Crne Gore utvrdi odgovornost Dajkovića, pišu Vijesti.