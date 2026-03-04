Reagovanje Đukanovićevog advokatskog tima

Izvor: YouTube/PerfectBiscuits

"Jučerašnja objava poslanika Demokrata Borisa Bogdanovića na društvenoj mreži Fejsbuk, u kojoj su prikazani listovi nepokretnosti koji se odnose na Aca Đukanovića, ne predstavlja ništa drugo nego otvoreni pokušaj političkog targetiranja i vođenja političke kampanje protiv pojedinca", kazali su iz Đukanovićevog advokatskog tima.

Rekli su i da se nameće pitanje da li je Bogdanović za pribavljanje listova nepokretnosti koristio lične podatke – jedinstveni matični broj Aca Đukanovića, jer bi takvo postupanje predstavljalo neovlašćeno prikupljanje, obradu i javno objavljivanje podataka o imovini. Najavili su da će zbog toga preduzeti sve neophodne pravne mjere radi utvrđivanja odgovornosti.

"Dok se lice nalazi u pritvoru, nakon policijskog postupanja koje je zasnovano na netačnim informacijama, u javnost se plasiraju podaci o njegovoj imovini, koja nije predmet krivičnog postupka, sa očiglednim ciljem da se u javnosti stvori percepcija krivice i opravda politička kampanja, koja, sve više, poprima karakter odmazde", piše u reagovanju, prenose Vijesti.

Bez obzira na to što su određeni podaci dostupni u javnim registrima, kako dodaju, njihovo selektivno objavljivanje i politička interpretacija na društvenim mrežama predstavlja krajnje neodgovorno ponašanje jednog javnog funkcionera i pokušaj da se politički obračuni vode van institucionalnog okvira.

"Ovakvo ponašanje jednog poslanika predstavlja grubo zloupotrebljavanje javnog prostora i pokušaj da se politički obračuni vode putem društvenih mreža, umjesto kroz institucije sistema. Podsjećamo da u pravnoj državi o odgovornosti odlučuju nadležni organi u zakonitom postupku, a ne političari kroz javno targetiranje i selektivno objavljivanje informacija, koje nijesu predmet bilo kakvog postupka", kazali su iz advokatskog tima Aca Đukanovića.