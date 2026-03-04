Poručili su da je Pavlićić, istovremeno, preduzela sve potrebne mjere kako bi se obezbijedio zakonit i nesmetan rad Apelacionog suda

Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić tražila je da sudije i službenici Apelacionog suda, u mjeri u kojoj je to moguće, dodatno preciziraju navode i okolnosti sadržane u pritužbi na rad predsjednice tog suda, Mirjane Popović, "kako bi se u potpunosti razjasnile činjenice na koje se njihov dopis odnosi".

Tako su odgovorili Vijestima iz kabineta sutkinje Pavlićić, odgovarajući na set pitanja o pritužbi poslatoj Sudskom savjetu.

"Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić danas je zvanično od Sudskog savjeta primila dopis povodom pritužbe sudija i državnih službenika u Apelacionom sudu Crne Gore. Postupajući po navedenom dopisu, predsjednica Pavličić je zatražila da se, u mjeri u kojoj je to moguće, dodatno preciziraju navodi i okolnosti sadržane u pritužbi, kako bi se u potpunosti razjasnile činjenice na koje se ona odnosi.

Saglasno odredbama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, predsjednica Pavličić je pokrenula postupak u okviru kojeg će svi navodi iz pritužbe biti temeljno i efikasno razmotreni, s ciljem da se u najkraćem roku obezbijedi adekvatan institucionalni odgovor", piše u odgovorima.

Poručili su da je Pavlićić, istovremeno, preduzela sve potrebne mjere kako bi se obezbijedio zakonit i nesmetan rad Apelacionog suda:

"Kao najvišeg žalbenog suda u državi. Dakle, sve aktivnosti se preduzimaju u skladu sa zakonom i u cilju očuvanja stabilnog i nesmetanog funkcionisanja sudskog sistema".

"U odnosu na sva druga pitanja, predsjednica Vrhovnog suda se, u cilju zaštite integriteta suda i postupka koji je u toku, do njegovog okončanja neće javno oglašavati. O ishodu postupka, predsjednica Vrhovnog suda će izvijestiti Sudski savjet i javnost", objasnila je.

Vijesti su Pavličić pitale da li je od svakog sudije, uključujući i Popović, tražila pismeno i detaljno izjašnjenje o razlozima nezadovoljstva i prigovorima koji su izraženi, kao i je li dobila izjašnjenja, s obzirom da je sutkinja Popović juče imala rok do 13 sati da se izjasni...

Bez odgovora ostalo je pitanje da li je tokom razmatranja pritužbi uzeto u obzir da su odluke Apelacionog suda pod vodstvom sutkinje Popović u nekoliko ključnih predmeta organizovanog kriminala i visoke korupcije bile u suprotnosti sa odlukama Višeg suda u Podgorici, poput odluke da potvrde da su dokazi iz aplikacije “Anom” pravno valjani, uvažavajući žalbe SDT-a i poništavajući suprotne odluke predsjednika Višeg suda Zorana Radovića. Nije odgovoreno ni na pitanje da li su uzeti u obzir eventualni rizici da bi promjena na toj funkciji mogla uticati na odluke u predmetima organizovanog kriminala i visoke korupcije...