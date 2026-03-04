U sudnici su prikazane fotografije i glasovne poruke između okrivljenog Bajramovića i njegove supruge. On je na Skaju slao svoje fotografije supruzi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U nastavku suđenja okrivljenima za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom 13. februara 2020. godine danas su u Višem sudu u Podgorici kao dokaz provedene Skaj komunikacije. Kako saznaju "Vijesti", ukupno u spisima predmeta ima oko 32.000 pisanih i glasovnih poruka.

Prije početka izvođenja ovih dokaza, branioci okrivljenih, beogradski advokati Ognjen Radić i Momčilo Bulatović, te advokat Božo Milonjić iz Podgorice, osporili su vjerodostojnost Skaj poruka i predložili da se izdvoje iz spisa predmeta kao pravno nevaljani. Istakli su da nije potvrđena vjerodostojnost i autentičnost. Tražili su dodatna vještačenja od vještaka digitalne struke.

U sudnici su prikazane fotografije i glasovne poruke između okrivljenog Bajramovića i njegove supruge. On je na Skaju slao svoje fotografije supruzi.

Specijalni državni tužilac Siniša Milić je istakao da se na osnovu ovih provedenih dokaza nesumnjivo utvrdilo da iza tog pina stoji okrivljeni Bajramović.

Punomoćnik oštećene porodice, advokatica Maja Turković pridružila se ocjeni koju je dao tužilac.

U ovom predmetu došlo je do spajanja dva sudska postupka.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je u oktobru 2020. godine optužnicu protiv okrivljenih za ubistvo Šćepana Roganovića.

Okrivljeni su Krsto B. Vujić iz Herceg Novog, u bjekstvu, Mili B. Bajramović zvani „Smit“ iz Podgorice, Igor D. Glavaš iz Herceg Novog, Dino A. Ibrahimović iz Bara, Miloš B. Komar iz Nikšića.

Vujić je, prema navodima optužnice, u septembru 2019., u Herceg Novom, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali Miloš Đuričković, te okrivljeni Bajramović, Glavaš, Ibrahimović, Komar i ostali neidentifikovani, od koji je jedan po nadimku „Boki“ a drugi „Zemunac“. Vujić je kao organizator bio zadužen za realizaciju kriminalnog plana radi neodređenog broja teškog ubistva i nedozvoljnog držanja oružja. Đuričković je bio zadužen da izvršava uputstva i naredbe organizatora kriminalne organizacije. I ostali okrivljeni su bili zaduženi da izvršavaju uputstva i naredbe organizatora kriminalne organizacije, dok se za Bajramovića navodi u optužnici, da neposredno izvršava krivićna djela teško ubistvo i da učestvuje u njihovom planiranju. U optužnici se navodi da je okrivljeni Vujić Krsto izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a stav 1 u vezi stave 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Bajramović, Glavaš, Ibrahimović i Komar krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Tužilac navodi da su radi realizacije kriminalnog plana okrivljeni Vujić, Đuričković i okrivljeni Bajramović i Glavaš, 13. februara 2020. godine oko 09:05 časova, u Herceg Novom, na stepeništu, u ulici Sima Matavulja, ispred kućnog broja 21, ubili na podmukao način ubili Šćepana Roganovića, u saizvršilaštvu i po prethodnom dogovoru.Na način što su Đuričković Miloš i okrivljeni Vujić Krsto, ostvarujući zajedničku odluku, sa umišljajem bitno doprinijeli izvršenju krivičnog djela. Tako što je Đuričković okrivljene Vujić Krsta i Bajramović Milija, svojim vozilom marke golf V dovezao od apartmana „Viva" broj 4 gdje su bili smješteni, do mjesta „Baterije", gdje se nalazio parkiran motocikl marke „pjađo", koji je nabavljen i korišćen kao prevozno sredstvo prilikom izvršenja krivičnog djela teškog ubistva Šćepana Roganovića. Po prethodnom dogovoru čekao ih u mjestu „Dragomir", kako bi ih prihvatio i prevazao nakon izvršenog krivičnog djela od navedenog mjesta do apartmana u kom su bili smješteni.

Bajramović Mili je sa umišljajem ubio Šćepana Roganovića na podmukao način, tako što je naoružan vatrenim oružjem došao do parka sa bistom Sima Matavulja, sačekao dolazak oštećenog Šćepana Roganovića koji je silazio niz stepenice iz pravca Kanli Kule u pravcu trga Nikole Đurkovića, i iznenada, na prometnom mjestu, kada se oštećeni nije nadao, prišao mu brzim koracima i bez razgovora verbalnog sukoba, iz pištolja marke „Crvena Zastava" ispalio projektila, od kojih ga je šest pogodilo. Nakon čega je okrivljeni Bajramović pobjegao u pravcu ulice Bokeljške brigade, gdje ga je čekao okrivljeni Vujić Krsto na motoru marke pjađo", nakon čega su se obojica sa navedenim motociklom udaljila do mjesta Sasoviće gdje su zapalili navedeni motocikl i pištolj marke „Crvena Zastava" model 99.

Okrivljeni Vujić i Bajramović su kao saizvršioci, izvršili krivično djelo teško ubistvo, a okrivljeni Bajramović u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a okrivljeni Glavaš krivično djelo teško ubistvo putem pomaganja.

Drugom optužnicom koja je podignuta u septembru 2023., godine, okrivljeni su Igor V. Vukotić iz Kotora, koji se nalazi u bjekstvu, Slavko Radulović, Miloš Ž. Gvozdenović iz Podgorice i Marko T. Radović iz Hereg Novog. Optužnicom je predstavljeno da su u drugoj polovini 2019., i u toku 2020., postali pripadnici kriminalne organizacije koju je organizovao Krsto Vujić. Optuženom Radoviću se stavlja na teret i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivni materija.

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici kojim je predsjedavao sudija Boris Savić u novembru 2023. godine, donijelo je rješenje da se spoje ova dva krivična predmeta, te da se sprovede jedinstveni sudski postupak.