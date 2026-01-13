,,Slobodna Crna Gora od danas nije dio vlasti u Podgorici. Napuštamo lokalnu vlast jer ne želimo da je podržavamo" saopštio je danas Dajković.

Izvor: Kurir

,,Mogu da ostanem bez posla, bez hljeba, ali ne i bez obraza. Da izađete u Bokešku ulicu, vidjećete minimum 30 lokalnih funkcionera. Nijedan kadar DPS-a nije suspendovan od 30. avgusta naovamo. Ja sam 2020. godine vodio aktivnu kampanju protiv DPS-a", kazao je predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković.

Dodao je da za to vrijeme, Mujović je bio u štabu DPS-a sa Duškom Markovićem. Dajković je rekao da su mu oni oprostili ružnu prošlost. "A evo kako nam je vratio".

- Nijedno pitanje: dvojno državljanstvo, članstvo u NATO-u, priznanje Kosova — nije riješeno. Njima Srbi služe kao taster poslanici. Meni je žao što su pojedini Srbi u Vladi postali oduševljeni tom Evropskom unijom. Zaboravljaju da su bili organizatori anti-NATO protesta. Pa članice EU su i u NATO-u", istakao je Dajković na pres-konferenciji u Skupštini Glavnog grada, javlja Pobjeda.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović donio je juče odluku o pokretanju disciplinskog postupka i rješenje o suspenziji do okončanja tog postupka protiv Dajkovića, koji je i rukovodilac Službe za građane, zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti.

,,Poslije sječe knezova, ide buna protiv dahija. Juče sam dobio suspenziju od Mujovića, zabranio mi je da dođem na posao jer sam podržao braću Srbe u Zeti. Zabranjuje mi se pristup lokalnoj upravi kao da sam ubio čovjeka. Nisam smijenjen jer sam pronevjerio novac ili se potukao na radnom mjestu, već jer sam podržao Srbe u Zeti i saborca Milana Kneževića", kazao je Dajković, piše Pobjeda.

On je dodao da, ako je neko trebalo da bude kažnjen, neka to bude on.

„Mogu da ostanem bez posla, bez hljeba, ali ne i bez obraza. Da izađete u Bokešku ulicu, vidjećete minimum 30 lokalnih funkcionera. Nijedan kadar DPS-a nije suspendovan od 30. avgusta naovamo. Ja sam 2020. godine vodio aktivnu kampanju protiv DPS-a. Za to vrijeme, Mujović je bio u štabu DPS-a sa Duškom Markovićem. Mi smo mu oprostili ružnu prošlost, a evo kako nam je vratio."

On je rekao da njima mandat nije dao Mujović, niti predsjednik Vlade Milojko Spajić.

,,Nego smo ga osvojili. Ja sam ovaj posao pošteno dobio — javio sam se na konkurs. Niko ne spominje da smo van radnog vremena vršili humanitarne akcije, pomagali ljudima. Odluka o mojoj suspenziji je neustavna, jer o njoj nije odlučila disciplinska komisija. Znate gdje se nalazi ta komisija? Sprat ispod kancelarije Spajića. Vjerovatno je on to pokrenuo jer sam pomenuo da je trčao da se slika sa mnom. Nemam nikakvu potrebu da se pravdam bilo kome. Ovo je nastavak progona srpskog naroda. Smijenjen sam iz političkih razloga jer sam podržao Srbe u Zeti", rekao je Dajković.

Odbornik Slobodne Crne Gore Boban Radević kazao je da ta partija otkazuje podršku Mujoviću.

- Ko je taj ko može da uskrati pravo na izražavanje, pogotovo ako se radi o predsjedniku stranke koja čini vlast u Glavnom gradu? Mi otkazujemo podršku Saši Mujoviću. Pokrenućemo priču sa svim činiocima vlasti u Podgorici, a prije svega sa Demokratskom narodnom partijom (DNP), o pokretanju razrješenja Mujovića i skraćenju mandata vlasti - rekao je Radević.

On je kazao da će Slobodna Crna Gora spriječiti Vladu Crne Gore da uvede prinudnu upravu u Glavni grad.

„Ja, kao odbornik, stojim uz predsjednika Dajkovića. Krećemo u borbu za sva ona pitanja koja su zanemarena.“

Na pitanje novinara da li će sarađivati sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), Evropskim savezom i ostalim političkim subjektima opozicije, Dajković je kazao da DPS „danas sjedi u Pokretu Evropa sad (PES)“.

,,To su ljudi koji se nisu mogli istaći. Nemojmo mijenjati teze da su krivi Radević, Dajković i Knežević, već aktuelna vlast. Između DPS-a i PES-a je znak jednakosti", dodao je Dajković, kako javlja Pobjeda.