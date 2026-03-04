Bogdan Ilić javno je priznao sa kojim problemima se suočava nakon što mu je zapaljem automobil.
Baka Prase javno je priznao zašto ga nema redovno na društvenim mrežama i otkrio da je pod velikim stresom.
Jedan od pratilaca pitao je Baku da li jede nešto s obzirom da djeluje da je naglo smršao.
"Ne jedem, jako slabo, jer sam u problemu. Od stresa mi je skočila helikobakterija i razvalila mi je stomak. Već deset dana imam opasne probleme sa stomakom i trenutno pijem četiri antibiotika. Da li ću da preživim, ne znam. Iskreno se nadam da hoću. Baš sam na jakoj antibiotskoj terapiji i nadam se da ću da preguram. Helikobakterija ne bira kada će da podivlja i stalno imam problem, liječim se i borim se" odgovorio je Baka.
Naglo smršao i pije 4 antibiotika: Baka Prase priznao da ima zdravstveni problem, otkrio o čemu je riječ
"Svaki dan se borim sa tim"
Bogdan Ilić priznao je da zbog svega što ga je zadesilo u poslednje vrijeme trpi veliki stres.
"Ljudi ne kapiraju koji stres sam pretrpio zbog auta, ugroženosti mog života i ljudi oko mene. Da li će neko nešto da uradi mojoj majci, ocu ili Mileni i svaki dan se borim sa tim" poručio je.
