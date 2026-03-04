logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Naglo smršao i pije 4 antibiotika: Baka Prase priznao da ima zdravstveni problem, otkrio o čemu je riječ

Naglo smršao i pije 4 antibiotika: Baka Prase priznao da ima zdravstveni problem, otkrio o čemu je riječ

Autor Dragana Tomašević
0

Bogdan Ilić javno je priznao sa kojim problemima se suočava nakon što mu je zapaljem automobil.

Naglo smršao i pije 4 antibiotika: Baka Prase priznao da ima zdravstveni problem, otkrio o čemu je riječ Izvor: Instagram/bakaprase

Baka Prase javno je priznao zašto ga nema redovno na društvenim mrežama i otkrio da je pod velikim stresom.

Jedan od pratilaca pitao je Baku da li jede nešto s obzirom da djeluje da je naglo smršao.

"Ne jedem, jako slabo, jer sam u problemu. Od stresa mi je skočila helikobakterija i razvalila mi je stomak. Već deset dana imam opasne probleme sa stomakom i trenutno pijem četiri antibiotika. Da li ću da preživim, ne znam. Iskreno se nadam da hoću. Baš sam na jakoj antibiotskoj terapiji i nadam se da ću da preguram. Helikobakterija ne bira kada će da podivlja i stalno imam problem, liječim se i borim se" odgovorio je Baka.

"Svaki dan se borim sa tim"

Bogdan Ilić priznao je da zbog svega što ga je zadesilo u poslednje vrijeme trpi veliki stres.

"Ljudi ne kapiraju koji stres sam pretrpio zbog auta, ugroženosti mog života i ljudi oko mene. Da li će neko nešto da uradi mojoj majci, ocu ili Mileni i svaki dan se borim sa tim" poručio je.

 (Kurir, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Baka prase zdravlje smršao

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ