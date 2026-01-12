"Odavno smatram da Srbima nije mjesto u ovakvoj vlasti, koja je nastavila potpuno istu matricu ponašanja kakvu je imao režim Mila Đukanovića punih 30 godina."

Izvor: Kurir

Oglasio se Vladislav Dajković za Kurir o suspenziji Mujovića.

Odluka o suspenziji Dajkovića donešena je 12. januara, a disciplinski postupak pokrenut je zato što je Dajković 31. decembra pružio podršku građanima Botuna, koji se protive izgradnji kolektora za otpadne vode u svom naselju, a protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.

"Dobio sam odluku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića o mojoj suspenziji i trajnom udaljavanju sa posla, uz mjeru fizičke zabrane prilaska zgradi Opštine. Razlog za ovakvu drastičnu i politički motivisanu odluku nije bilo kakvo kršenje zakona, zloupotreba položaja, krađa, nameštanje tendera ili kompromitovanje institucija Glavnog grada, već iskljucivo činjenica da sam podržao Srbe u Zeti koji su protestovali protiv izgradnje kolektora za prečišćavanje otpadnih voda. Drugim riječima, kažnjen sam zato što sam bio na ulici sa svojim narodom, zato što sam stao uz Srbe u Zeti i uz svog saborca Kneževića. Zbog toga danas plaćam cijenu" kaže Dajković i dodaje:

"Odavno smatram da Srbima nije mjesto u ovakvoj vlasti, koja je nastavila potpuno istu matricu ponašanja kakvu je imao režim Mila Đukanovića punih 30 godina. Činjenica da se smjenjuju i progone srpski politički predstavnici samo zato što su zajedno sa svojim narodom na ulici, najbolje govori o karakteru ove vlasti. Siguran sam da Crnu Goru vrlo brzo očekuju vanredni parlamentarni, ali i gradski izbori. Na tim izborima, građani će imati priliku da jasno kažu da li podržavaju nastavak progona, nepravde i diskriminacije, ili žele slobodnu, pravednu i dostojanstvenu Crnu Goru u kojoj niko neće biti kažnjen zato što je uz svoj narod."

Dragan Bojović, sada bivši član DNP je rekao da ko želi Srbe u opoziciji, nije im prijatelj.