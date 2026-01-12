Iz Glavnog grada navode da se obrazloženju odluke navodi da postoje materijalni dokazi u vidu fotografija, video-zapisa i objava sa društvenih mreža, koji upućuju na osnovanu sumnju da je došlo do povrede službene dužnosti.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović donio je odluku o pokretanju disciplinskog postupka i rješenje o suspenziji do okončanja postupka protiv Vladislava Dajkovića, rukovodioca Službe za građane, zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti, saopšteno je iz Glavnog grada.

,,Odluka je donesena 12. januara 2026. godine, na osnovu člana 137 Zakona o lokalnoj samoupravi, u vezi sa članom 95 stav 1 tačka 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je kao teža povreda službene dužnosti definisano neizvršavanje ili nesavjesno i nemarno vršenje službenih obaveza. Kako se navodi u odluci, disciplinski postupak je pokrenut zbog sumnje da imenovani 31. decembra 2025. godine, u toku radnog vremena, nije izvršavao svoje službene obaveze, odnosno da je nesavjesno i nemarno vršio službenu dužnost, na način što je prisustvovao protestnom skupu organizovanom protiv izgradnje kapitalnog projekta Glavnog grada – Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, na lokaciji u naselju Botun. Navedenim postupanjem, prema odluci gradonačelnika, on je prekršio član 4 stav 2 Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi Glavnog grada Podgorice, čime je ugrozio interese i narušio ugled Glavnog grada", saopšteno je iz Glavnog grada Danu.

,,Svi navodi i dokazi biće razmatrani u disciplinskom postupku koji će, u skladu sa zakonom, voditi Disciplinska komisija Vlade Crne Gore. Protiv ove odluke, kako je navedeno, nije dozvoljena žalba, dok će se o disciplinskoj odgovornosti imenovanog odlučivati nakon sprovedenog postupka, uz puno poštovanje zakonskih procedura i prava na izjašnjenje. Odluka je upućena Vladislavu Dajkoviću i Disciplinskoj komisiji Vlade Crne Gore", navodi se u saopštenju.