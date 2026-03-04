Kako su kazali, u momentu podmetanja požara na poslovima zaštitara fizičke zaštite gradilišta nalazila su se tri radnika navedene firme.
Uprava policije saopštila je da traga za osobom osumnjičenom za podmetanje požara na jednoj radnoj mašini na gradilištu u Botunu, i dodala da je do sada prikupila obavještenja na zapisnik od 13 osoba.
“Povodom podmetanja požara na jednoj radnoj mašini u ograđenom prostoru gradilišta kolektora u Botunu, obavještavamo javnost da je jutros u 05.59 časova Policija od strane radnika zaštitarske firme „Security Guard Montenegro“ obaviještena da je nepoznata osoba ušla na prostor gradilišta kolektora, u zonu koju navedeni radnici obezbjeđuju i da je podmetnula požar na radnoj mašini – bageru marke „Volvo””, pojašnjavaju iz policije.
“Odmah po primljenom obavještenju, na lice mjesta upućena je Vatrogasna jedinica, kao i policijski službenici radi preduzimanja mjera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti u vezi sa ovim događajem. Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici, uz prisustvo vještaka za požare, eksplozije i havarije, o čemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici”, istakli su.
Kako se dalje navodi, službenici Uprave policije preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikovanja odgovorne osobe i rasvjetljavanja ovog događaja.
“Policija je do sada prikupila obavještenja na zapisnik od 13 osoba, izuzela više snimaka sa video nadzora okolnih objekata, izvršila pretragu terena i preduzela druge policijske mjere i radnje, a o čijem ishodu će javnost biti blagovremeno obaviještena”, naglašavaju.
Iz policije podsjećaju da se u ovom slučaju radi o infrastrukturnom objektu koji je, nakon uvođenja investitora za izvođenje radova, shodno Zakonu o zaštiti osoba i imovine obezbijeđen od strane zaštitarske firme „Security Guard Montenegro“ koju je angažovao „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o, te da su osobe iz navedene firme koja su angažovana na poslovima obezbjeđenja ovog objekta dužne da vrše poslove fizičke i tehničke zaštite objekta, shodno navedenom Zakonu.
“Fizička zaštita objekta, shodno Zakonu, podrazumijeva neposrednu prisutnost i aktivnost osoba koje vrše poslove zaštite unutar i oko štićenog objekta u granicama štićenog prostora, radi sprječavanja protivpravnih radnji usmjerenih prema imovini, osobama i objektima koji se štite, dok se pod tehničkom zaštitom podrazumijeva skup radnji i mjera koje se, radi sprječavanja protivpravnih radnji usmjerenih prema imovini, osobama i objektima koji se štite, vrše upotrebom tehničkih sredstava i uređaja zaštite unutar objekta, oko objekta i u granicama štićenog prostora”, zaključili su.