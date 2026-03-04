Kako su kazali, u momentu podmetanja požara na poslovima zaštitara fizičke zaštite gradilišta nalazila su se tri radnika navedene firme.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Uprava policije saopštila je da traga za osobom osumnjičenom za podmetanje požara na jednoj radnoj mašini na gradilištu u Botunu, i dodala da je do sada prikupila obavještenja na zapisnik od 13 osoba.

“Povodom podmetanja požara na jednoj radnoj mašini u ograđenom prostoru gradilišta kolektora u Botunu, obavještavamo javnost da je jutros u 05.59 časova Policija od strane radnika zaštitarske firme „Security Guard Montenegro“ obaviještena da je nepoznata osoba ušla na prostor gradilišta kolektora, u zonu koju navedeni radnici obezbjeđuju i da je podmetnula požar na radnoj mašini – bageru marke „Volvo””, pojašnjavaju iz policije.

“Odmah po primljenom obavještenju, na lice mjesta upućena je Vatrogasna jedinica, kao i policijski službenici radi preduzimanja mjera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti u vezi sa ovim događajem. Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici, uz prisustvo vještaka za požare, eksplozije i havarije, o čemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici”, istakli su.

Kako se dalje navodi, službenici Uprave policije preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikovanja odgovorne osobe i rasvjetljavanja ovog događaja.

“Policija je do sada prikupila obavještenja na zapisnik od 13 osoba, izuzela više snimaka sa video nadzora okolnih objekata, izvršila pretragu terena i preduzela druge policijske mjere i radnje, a o čijem ishodu će javnost biti blagovremeno obaviještena”, naglašavaju.

Iz policije podsjećaju da se u ovom slučaju radi o infrastrukturnom objektu koji je, nakon uvođenja investitora za izvođenje radova, shodno Zakonu o zaštiti osoba i imovine obezbijeđen od strane zaštitarske firme „Security Guard Montenegro“ koju je angažovao „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o, te da su osobe iz navedene firme koja su angažovana na poslovima obezbjeđenja ovog objekta dužne da vrše poslove fizičke i tehničke zaštite objekta, shodno navedenom Zakonu.

“Fizička zaštita objekta, shodno Zakonu, podrazumijeva neposrednu prisutnost i aktivnost osoba koje vrše poslove zaštite unutar i oko štićenog objekta u granicama štićenog prostora, radi sprječavanja protivpravnih radnji usmjerenih prema imovini, osobama i objektima koji se štite, dok se pod tehničkom zaštitom podrazumijeva skup radnji i mjera koje se, radi sprječavanja protivpravnih radnji usmjerenih prema imovini, osobama i objektima koji se štite, vrše upotrebom tehničkih sredstava i uređaja zaštite unutar objekta, oko objekta i u granicama štićenog prostora”, zaključili su.