Prvi čovjek Podgorice Saša Mujović (Pokret Evropa sad) ukinuo je Službu za građane Glavnog grada kojom je rukovodio Vladislav Dajković (Slobodna Crna Gora) i pripojio je Službi gradonačelnika

Izvor: MONDO

Prema nezvaničnim informacijama redakcije Vijesti, zaposleni u dosadašnjoj Službi za građane (ne računajući Dajkovića, koji je rukovodilac) neće biti otpušteni, već raspoređeni na nova radna mjesta u Mujovićevom timu.



Jedan izvor “Vijesti” tvrdi da zbog odluke gradonačelnika, disciplinski postupak koji je on pokrenuo protiv Dajkovića - postaje bespredmetan.

“Čim je ukinuta pozicija na kojoj je bio Dajković, njegov mandat prestaje po sili zakona”, rekao je sagovornik.

Prvi čovjek Glavnog grada pokrenuo je taj postupak i suspendovao Dajkovića sredinom januara zbog sumnje da rukovodilac Službe za građane 31. decembra 2025. godine, u toku radnog vremena, nije izvršavao svoje službene obaveze, odnosno - da je nesavjesno i nemarno vršio dužnost na način što je prisustvovao protestu organizovanom protiv izgradnje kapitalnog projekta Glavnog grada - postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zetskom naselju Botun.

“Odluka je donesena 12. januara 2026, na osnovu člana 137 Zakona o lokalnoj samoupravi, u vezi sa članom 95 stav 1 tačka 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je kao teža povreda službene dužnosti definisano neizvršavanje ili nesavjesno i nemarno vršenje službenih obaveza”, saopšteno je tada iz Glavnog grada, pišu Vijesti.

U obrazloženju odluke o suspenziji pisalo je da postoje materijalni dokazi u vidu fotografija, video-zapisa i objava s društvenih mreža koji upućuju na sumnju da je Dajković povrijedio dužnost.

“Svi navodi i dokazi biće razmatrani u disciplinskom postupku koji će, u skladu sa zakonom, voditi Disciplinska komisija Vlade Crne Gore”, navedeno je u saopštenju.

Dajković je “Vijestima”, osam dana nakon odluke gradonačelnika, rekao da je podnio žalbu na suspenziju.

Slobodna Crna Gora je, nakon Mujovićevog poteza, napustila vlast u Podgorici.

“Pokrenućemo razgovore sa svim činiocima vlasti u Podgorici, a prije svega s našim kolegama iz (odborničkog) kluba - Demokratskom narodnom partijom (DNP) o pokretanju razrješenja Mujovića i skraćenju mandata Skupštini (Glavnog grada)”, najavio je tada odbornik Slobodne Boban Radević.

Poslije toga, i DNP je napustio podgoričku vlast, ali i državnu. Tome je prethodilo odbijanje Vlade da podrži DNP-ove zahtjeve o rješavanju identitetskih pitanja, odnosno uvođenju srpskog jezika kao službenog, mijenjanju Zakona o crnogorskom državljanstvu (uvođenje dvojnog državljanstva sa Srbijom), kao i normiranju trobojke kao “narodne zastave”. Uz to, DNP je tražio i dijalog o, za njih spornoj, izgradnji kolektora u Botunu.

Uprkos izlasku iz podgoričke vlasti, Slobodna i DNP poručili su da je neće rušiti s opozicijom predvođenom Demokratskom partijom socijalista.