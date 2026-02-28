Uroš Plavšić je poslednju šansu u Zvezdi dobio u Kupu Radivoja Koraća.

Izvor: MN Press

Uroš Plavšić napustiće Crvenu zvezdu i karijeru nastaviti u Turskoj, prenosi „Mozzartsport“. Očekuje se da povremeni reprezentativac Srbije ode na još jednu pozajmicu, kao što je prošle sezone bio kod Dušana Alimpijevića u Bešiktašu.

Kao destinacija se pominje turski drugoligaš Bordo Sportif. U pitanju je trećeplasirani tim drugog ranga takmičenja, koji ima velike ambicije za plasman u najviši rang.

Plavšić je ove sezone imao dosta pehova i nije uspio da se nametne Saši Obradoviću, koji mu je posljednju šansu pružio na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća. U svakom slučaju, od povratka Džoela Bolomboja konačno je skrajnut, a uskoro bi ekipi trebalo da se priključi i Hasijel Rivero, pa će srpski centar definitivno biti prekobrojan.

Plavšić je ove sezone u Evroligi sakupio ukupno 35 minuta na sedam utakmica, uz jedan poen i prosjek od 1,6 skokova, dok je isto toliko mečeva odigrao i u ABA ligi, gdje je prosječno bilježio 6,1 poen i 3,4 uhvaćene lopte.

Prošle sezone pružao je solidne partije pod vođstvom Dušana Alimpijevića, pa je za njega vjerovatno bolje rješenje da potraži veću ulogu i minutažu, makar i u klubu manjeg renomea.