Gdje je voditeljka Evrovizije kojoj je zbog sekte opala kosa: Šutnula bivšeg Nine Seničar, a on je i dalje ne pušta

Slavna manekenka i voditeljka Mišel Hunciker privukla je ogromnu pažnju prošle godine na Evroviziji, a evo šta se s njom dogodilo nakon godinu dana.

Izvor: printscreen/youtube/Schlager für Alle

Život Mišel Hunciker nakon prošlogodišnje Evrovizije potpuno se promijenio. Iako je i do tada aktivno učestvovala u brojnim emisijama i imala dobre angažmane, kako pišu italijanski mediji, njena cijena sada je drastično skočila.

Slavna 49-godišnja manekenka izgleda nikada bolje, što i pokazuju fotografije na mrežama.

Pogledajte:

Inače, iako je danas ime Mišel prepoznatljivo samo po sebi, tokom dobrog dijela njene karijere mnogo se više pisalo o njenim izazovima u privatnom životu i ljubavi sa Erosom Ramacotijem, koji je bio i bivši partner Nine Seničar.

Mišel i Eros venčanje Izvor: YouTube

Sa njim je bila u braku od 1998. do 2009. godine, a upravo joj je Eros posvetio svoju kultnu pjesmu „Più bella cosa“. Par ima ćerku Auroru. Ipak, ovaj brak okončan je neslavno zbog sekte „Ratnici svjetlosti“, koja ju je opčinila i ubijedila da je za nju najbolje da ostavi sve njoj važne ljude i započne novi, religiozni život u koji je upala.

Izvor: Profimedia, JENS KALAENE AFP Profimedia

Iako je ljubav među njima bila velika, razdvojenost zbog njegovog posla postala je veliki teret, a njoj je u tom periodu zbog stresa opadala i kosa u pečatima.

Tada upoznaje terapeutkinju koja joj je u početku bila prijateljica. Mišel tada još uvijek nije bila svjesna da se radi o sekti – „Ratnicima svjetlosti“, čije se vjerovanje temelji na prošlim životima i prizivanju mrtvih.

Sekta je uništila njen privatni život i odvojila je od porodice i prijatelja. Četiri godine nije razgovarala sa majkom, a izgubila je i muža. Poštovala je stroga pravila kulta, pa se godinama nije ni upuštala u seksualne odnose, a oni su je finansijski iskorišćavali i uzimali od nje mnogo novca.

Ona je u intervjuu za njemački „Stern“ rekla da je uvjerena da je u prošlom životu bila žena SS-ovca i da nije spriječila njegove zločine. Ne samo to, manekenka je vjerovala da je pica napravljena od „demonskih sastojaka“, pa je postala veganka kako ne bi bila izložena „zloj hrani“.

Manekenka nije odmah shvatila da je riječ o sekti, a kult ju je okrenuo i protiv tadašnjeg muža, što je rezultiralo njihovim razvodom. Naime, ubjeđivali su je da je pjevač u prošlom životu bio rimski vojnik, zbog čega je bila siromašna, te da zato mora što prije da pobjegne od njega.

Posle nekog vremena, Eros je saznao šta se dešava sa Mišel i dao joj ultimatum da izabere sektu ili njega. Ona je izabrala sektu i tako presudila njihovom braku, dok je, kako su mnogi smatrali, Eros u svakoj sledećoj tražio Mišel, čak i dok je bio sa našom poznatom manekenkom i glumicom Ninom Seničar.

Interesantno je da je par ostao blizak i nakon razvoda, i to toliko da Mišel redovno ide na ljetovanja sa njim i njegovim partnerkama, što su mnogi smatrali čudnim, naročito nakon što su osvanule fotografije na kojima Eros grli Mišel dok se ljubi sa sadašnjom devojkom, a upravo je to razlog zbog kog se smatra da Ramacoti "ne pušta" svoju bivšu iako su prošle decenije od njihovog razlaza.

Izvor: Instagram/therealhunzigram



