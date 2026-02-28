logo
Priznao da je živeo kod Saše Popovića, a šuškalo se da neće doći na pomen: Žika Jakšić slomljen od bola na groblju

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
Žika Jakšić ispoštovao je porodicu Saše Popovića.

Producent Žika Jakšić došao je na pomen Saši Popoviću kako bi pružio podršku njegovoj porodici – Suzani Jovanović i djeci Aleksandri i Danijelu.

Žika i Saša bili su dugogodišnji saradnici i prijatelji, a Jakšić je nedavno otkrio da je jedno vrijeme čak i živio kod Popovića i njegove supruge.

Prvi put je javno ispričao da je jedan period boravio u njihovoj vili, prisjećajući se zajedničkih dana.

„Saša je bio jako interesantan. Jedno vrijeme sam i spavao kod njega u kući, prvih godinu dana kada sam živio u Švajcarskoj dolazio sam tu i skoro po cio dan smo provodili zajedno. Bio je vedar tip, prava vedrica, nije mudrovao, uvijek nasmijan, lijepe teme, sve mu je bilo kao neka igra“, rekao je Žika.

Iako se spekulisalo da možda neće stići da oda počast, Jakšić je mirno stajao pored groba svog prijatelja dok je trajao pomen, pružajući podršku porodici u teškim trenucima.

saša popović žika jakšić

