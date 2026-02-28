logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Priča se da je "sramno malo estradnih ličnosti" došlo na pomen Saši Popoviću: Najbitnija nije stigla, a evo ko jeste

Priča se da je "sramno malo estradnih ličnosti" došlo na pomen Saši Popoviću: Najbitnija nije stigla, a evo ko jeste

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Kolege su obilježile godišnjicu smrti Saše Popovića.

Priča se da je "sramno malo estradnih ličnosti" došlo na pomen Saši Popoviću: Najbitnija nije stigla Izvor: MONDO

Danas je održan godišnji pomen Saši Popoviću, koji je preminuo 1. marta prošle godine nakon borbe sa rakom. Na Novom bežanijskom groblju okupio se veliki broj prijatelja i saradnika kako bi pružili podršku njegovoj udovici Suzani Jovanović i djeci Aleksandri i Danijelu.

Ipak, nakon završetka pomena, mnogi su primijetili da je prisustvovalo, kako su pojedini komentarisali, „sramno malo estradnih ličnosti“, posebno imajući u vidu koliko je pjevača i javnih ličnosti upravo Popović afirmisao i pomogao im u karijeri.

Među poznatima koji su došli da odaju počast bili su Tanja Savić, Tamara Milutinović, Ana Sević, Jelena Karleuša, Marija Šerifović, Dragan Stojković Bosanac, Dejan Ćirković Ćira, Žika Jakšić, Dejan Matić, Ana Bekuta, Aleksandra Mladenović, Džidža, Keba, Sanja Đorđević i Filip Mitrović.

Nije došla ni Brena?

Primjetan je bio i izostanak Lepe Brene, koja je sa porodicom Popović u kumovskim odnosima. Iako je Suzana Jovanović nedavno priznala da više nije u kontaktu sa Brenom, pjevačica se pojavila u dokumentarcu posvećenom Popoviću. Na godišnjicu, međutim, nije došla, jer se, prema dostupnim informacijama, trenutno nalazi na odmoru na Jahorini.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

saša popović suzana jovanović Lepa Brena

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ