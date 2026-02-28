Priča se da je "sramno malo estradnih ličnosti" došlo na pomen Saši Popoviću: Najbitnija nije stigla, a evo ko jeste

Kolege su obilježile godišnjicu smrti Saše Popovića.

Danas je održan godišnji pomen Saši Popoviću, koji je preminuo 1. marta prošle godine nakon borbe sa rakom. Na Novom bežanijskom groblju okupio se veliki broj prijatelja i saradnika kako bi pružili podršku njegovoj udovici Suzani Jovanović i djeci Aleksandri i Danijelu.

Ipak, nakon završetka pomena, mnogi su primijetili da je prisustvovalo, kako su pojedini komentarisali, „sramno malo estradnih ličnosti“, posebno imajući u vidu koliko je pjevača i javnih ličnosti upravo Popović afirmisao i pomogao im u karijeri.

Među poznatima koji su došli da odaju počast bili su Tanja Savić, Tamara Milutinović, Ana Sević, Jelena Karleuša, Marija Šerifović, Dragan Stojković Bosanac, Dejan Ćirković Ćira, Žika Jakšić, Dejan Matić, Ana Bekuta, Aleksandra Mladenović, Džidža, Keba, Sanja Đorđević i Filip Mitrović.

Nije došla ni Brena?

Primjetan je bio i izostanak Lepe Brene, koja je sa porodicom Popović u kumovskim odnosima. Iako je Suzana Jovanović nedavno priznala da više nije u kontaktu sa Brenom, pjevačica se pojavila u dokumentarcu posvećenom Popoviću. Na godišnjicu, međutim, nije došla, jer se, prema dostupnim informacijama, trenutno nalazi na odmoru na Jahorini.