Rukometna reprezentacija Crne Gore protiv Finske počinje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se u januaru naredne godine održati u Njemačkoj. Biće to prva akcija izabranika selektora Didijea Dinara nakon EHF Euro 2026, na kojem su „lavovi“ takmičenje završili u grupnoj fazi.

Prvi meč igra se 19. marta u Vanti, dok je revanš tri dana kasnije u Podgorici. Finska je bila rival Crnoj Gori i u kvalifikacijama za posljednje Evropsko prvenstvo, kada je naša selekcija slavila u oba duela – 29:28 u Podgorici i 33:28 u Vanti.

Ukoliko savladaju Fince u dvomeču, crnogorski rukometaši će u maju u baražu igrati protiv Slovenije za plasman na planetarnu smotru.

Selektor Dinar za predstojeće utakmice računa na 18 igrača, među kojima je 12 rukometaša koji su nastupili na EHF Euro 2026. Jedini debitant je bek Budućnosti Emir Đulović.

Okupljanje reprezentacije zakazano je za 16. mart u Podgorici, a dan kasnije ekipa putuje u Finsku.

