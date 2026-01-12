Višegodišnji funkcioner Demokratske narodne partije (DNP) Dragan Bojović podnio je ostavku "na sve partijske funkcije osim na poslaničku", saopštila je ta stranka.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

"U pismu koje je dostavio elektronskom poštom članovima Predsjedništva, jer jedini nije prisustvovao posljednjoj sjednici, gospodin Bojović je naveo da se ne slaže s jednoglasno donesenom odlukom o napuštanju Vlade, i da su razlozi njegovog napuštanja DNP-a isključivo strateške prirode", piše u saopštenju, javljaju Vijesti.

Kazali su da poštuju odluku Bojovića, koji je za deset godina članstva u ime DNP-a, kako podsjećaju, bio poslanik u dva saziva Skupštine, državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, kandidat za ambasadora u Rusiji, potpredsjednik partije, šef odborničkog kluba DNP-a, kao i predsjednik opštinskog odbora partije u Danilovgradu.

"Takođe, poslanici DNP-a su 2020. godine podržali suprugu gospodina Bojovića kao vanstranačku ličnost za ministarku u vladi Zdravka Krivokapića, a DNP ju je dva puta podržao za nosioca lokalne izborne liste koalicije ZBPG, i odbornički klub dva puta za predsjednicu Skupštine Glavnog grada. Gospodinu Bojoviću želimo svaki uspjeh u daljem životu kako na ličnom i političkom planu i zahvaljujemo mu se na dosadašnjoj saradnji", saopštio je DNP, prenose Vijesti.

Demokratska narodna partija nije 9. januara donijela odluku o izlasku iz vlasti u Podgorici i na državnom nivou, kako je to najavljivao njen lider Milan Knežević, već će Vladi Milojka Spajića ispostaviti tri “identitetska” zahtjeva koja bi trebalo da ispuni, kako bi DNP ostao dio izvršne vlasti.

Predsjedništvo DNP-a je donijelo odluku da njihovi članovi, potpredsjednik Vlade Milun Zogović i ministarka saobraćaja Maja Vukićević, na prvoj narednoj sjednici izvršne vlasti “iniciraju” ustavne promjene o normiranju srpskog jezika kao službenog, izmjene Zakona o državljanstvu, kao i izmjene propisa o državnim simbolima kako bi trobojka bila proglašena narodnom zastavom.

Četvrtim, posljednjim zaključkom, Zogović i Vukićević su obavezani da iniciraju sveobuhvatan dijalog zasnovan na rezultatima referenduma o gradnji postrojenja za prečišćivanje otpadnih voda u Botunu, “koji bi uvažio stavove” građana Zete, koji su 14. decembra prošle godine rekli “ne” izgradnji kolektora.

Ako ti zahtjevi ne dobiju podršku na Vladi, iz Kneževićeve stranke kazali su nakon sjednice da će Zogović i Vukićević podnijeti ostavke, da će poslanički klub uskratiti podršku Spajiću u državnom parlamentu, a gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću (Pokret Evropa sad) u lokalnom.

U saopštenju nije tada navedeno da li će i funkcioneri DNP-a u državnoj i podgoričkoj vlasti “po dubini” podnijeti ostavke, ukoliko Vlada ne prihvati zahtjeve partije.

Na pitanje "Vijesti" do kad će Vlada imati rok da odgovori na njihovu incijativu, iz DNP-a su ponovili tvrdnju iz saopštenja da će inicijativa biti predložena na prvoj redovnoj sjednici izvršne vlasti, te da će, u slučaju da ne dobiju podršku na Vladi, Zogović i Vukićević podnijeti ostavke, a partija uskratiti podršku Spajiću i Mujoviću.

Nisu odgovorili na upit za pojašnjenje da li to znači da će, ukoliko inicijativa ne dobije podršku na prvoj redovnoj sjednici Vlade, dati ostavke odmah po završetku tog zasjedanja.

Da će DNP izaći iz državne i podgoričke vlasti, Knežević je posljednji put najavio 30. decembra prošle godine. On je, nakon što je tog dana policija u Botunu izvela akciju kojom je prekinula dvomjesečni protest mještana tog zetskog naselja protiv plana da se tu izgradi postrojenje za otpadne vode, rekao da će predložiti predsjedništvu DNP-a izlazak iz “ove krvave vlade”.

Dan kasnije, tokom blokade kružnog toka ka Aerodromu Podgorica, Knežević je podvukao da će on, ukoliko predsjedništvo DNP-a odbije njegov predlog, podnijeti ostavku na poslaničku funkciju i mjesto lidera te partije.