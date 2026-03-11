Kristijan Golubović udaljen iz stana, oglasilo se Tužilaštvo: Otkriveni svi detalji nasilja na Voždovcu

Kristijanu Goluboviću izrečena je mjera udaljavanja iz stana i zabrana komunikacije sa Kristinom Spalević nakon svađe.

Izvor: Kurir TV

Kristijanu Goluboviću je izrečena mjera udaljavanja iz stana, a zabranjena mu je i komunikacija sa Kristinom Spalević nakon što je došlo do svađe u njihovom stanu. Sada se o slučaju oglasilo i Tužilaštvo.

Policija je reagovala nakon prijave nasilja u porodici, ali u konkretnom slučaju nisu utvrđeni elementi krivičnog djela.

"Prijavljeno je nasilje u porodici, međutim nema elemenata krivičnog djela. Goluboviću su od strane policije izrečene hitne mjere na osnovu kojih je udaljen iz stana i zabranjena mu je komunikacija sa žrtvom" kažu za Kurir iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva.

Pomenute mjere biće dostavljene Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, koje će odlučiti da li će sudu podnijeti predlog za njihovo produženje.

Kristijan je juče u stanu na Voždovcu, posle verbalne rasprave sa Kristinom, počeo da je vrijeđa, uputivši joj prijetnje, a zatim ju je i fizički napao i gurao je.

Istragu vodi Drugo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Kurir, MONDO)