Kazao je i da se postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda moraju graditi u svakoj opštini i da je to ekološki i civilizacijski minimum.

Svako ko Srbe danas ponovo nagovara da se nađu u opoziciji i na političkim marginama - nije im prijatelj, naveo je u ostavci dosadašnji funkcioner Demokratske narodne partije (DNP) Dragan Bojović.

On je u ostavci predsjedniku i članovima predsjedništva te partije, u koju su "Vijesti" imale uvid, kazao da se pitanja srpskog jezika i dvojnog državljanstva moraju rješavati isključivo kroz dijalog, dogovor i sporazum, te da su suviše važna da bi se dovodila u bilo kakvu vezu sa bilo kojom lokalnom temom.

"Ovim putem vas obavještavam da, nakon dugog i ozbiljnog preispitivanja, donosim jednu od najkompleksnijih i najtežih odluka u svom dosadašnjem političkom djelovanju – podnosim neopozivu ostavku na članstvo u partiji i u partijskim organima. Za Demokratsku narodnu partiju, kao i za ljude koji je čine, veoma sam vezan. S mnogima od vas dijelio sam godine borbe, političkih izazova i zajedničku viziju društva u kojem želimo da živimo. Upravo zbog toga, ova odluka za mene nije ni laka, niti impulsivna", napisao je Bojović.

Kazao je da razlozi za ostavku nisu programske, već strateške prirode i da nije saglasan sa pojedinim strateškim potezima koji su u posljednje vrijeme povučeni unutar DNP-a.

"Potpuno razumijem građane Botuna i Zete – oni su tokom prethodnih decenija prošli pravu golgotu i bili izloženi ekološkom genocidu. Smatram da oni, kao i Opština Zeta, moraju biti pravično i adekvatno kompenzovani. Istovremeno, činjenica je da se postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda moraju graditi u svakoj opštini. To je ekološki i civilizacijski minimum i takva postrojenja ne mogu i ne smiju biti predstavljana kao zagađivači, jer to suštinski nisu", dodaje Bojović.

Smatra da bi bilo kakav izlazak iz vlasti predstavljao strateški pogrešan potez.

"Srbi nikako ne smiju izaći iz vlasti, ne naravno zbog same vlasti, već zbog toga što, kao konstitutivni narod, više nikada ne smijemo dozvoliti da budemo građani drugog reda u sopstvenoj državi. Decenijama smo gurani u geto i na margine društva, uz pokušaje da nas smjeste na izbjegličke traktore. Svako ko nas danas ponovo nagovara da se nađemo u opoziciji i na političkim marginama, nije nam prijatelj. Naprotiv, takvi, svjesno ili nesvjesno, otvaraju prostor za povratak retrogradnih politika bivšeg režima protiv kojeg smo se borili decenijama."

Ističe da je "među prvima" inicirao pitanja srpskog jezika i dvojnog državljanstva, da na tim temama neprestano insistira i da će insistirati.

"Ipak, ta pitanja se mogu i moraju rješavati isključivo kroz dijalog, dogovor i sporazum. Ona su suviše važna da bi se dovodila u bilo kakvu vezu s bilo kojom lokalnom temom. Naš odlazak na političku marginu značio bi i gubitak realne mogućnosti da utičemo na rješavanje ovih ključnih pitanja, koja su jasno definisana programskim opredjeljenjima partije."

Ponavlja da razlike između njega i DNP-a nisu programske, već isključivo strateške.

"Sa aktuelnim strateškim politikama ne mogu da se saglasim i smatram korektnim i odgovornim da zbog toga povučem ovaj potez. Želim posebno da naglasim da sve navedeno ostaje isključivo u domenu političkih razlika i da nema nikakve veze sa međuljudskim odnosima. Moje lično poštovanje i prijateljski odnos prema svima u Demokratskoj narodnoj partiji ostaju nepromijenjeni, bez obzira na političke odluke", poručio je Bojović.

Kazao je da će u parlamentu nastupati kao nezavisni poslanik, a da članstva u skupštinskim odborima stavlja na raspolaganje poslaničkom klubu DNP-a.