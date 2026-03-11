Teški dani za Monako koji je zvanično ostao bez Vasilisa Spanulisa, trenera koji ga je prošle godine odveo u prvo finale Evrolige.

Monako je u ozbiljnim problemima i pitanje je kakva je budućnost kluba iz Kneževine. Država je u poslednji čas pritekla u pomoć sa 2,5 miliona eura, igrači odlaze iz kluba, a sa njima i trener. Vasilis Spanulis i zvanično je raskinuo ugovor sa Monakom, tužan zbog načina na koji se odvijao drugi dio sezone.

"Želim lično da se zahvalim. Prošle godine, kada smo se prvi put sreli u Solunu i rukovali, imao sam osjećaj da ne dočekujemo samo trenera, već pravog lidera. Vrijeme je pokazalo da sam bio u pravu", rekao je prvi čovek kluba Oleksej Jefimov.

"Spanulis je vodio Monako do našeg prvog finala Evrolige u Abu Dabiju. Pomogao je klubu da osvoji prvi Superkup Francuske u istoriji, kao i da osvoji Kup prvi put posle osam godina. Ali nije sve samo u košarci. Vasilis je bio inspiracija svima u klubu i mogu da kažem da sam i ja lično mnogo naučio radeći uz njega", dodao je Jefimov koji je dodao da bi volio da su mogli da naprave još mnogo toga zajedno, ali okolnosti su takve da su pale teške i bolne odluke.

Oduka je pala da ubuduće ekipu vodi ukrajinski košarkaš Sergej Gladir, inače dugogodišnji asistent u Monaku.

U međuvremenu, Monako su napustila dva košarkaša koja su raskinula ugovore, dok u ovom trenutku klub ima samo 10 zdravih igrača i ko zna kako će završiti aktuelnu sezonu.

U ovom trenutku Monako ima skor 16-14 i zauzima deveto mjesto u evroligi, ali je izgubio sedam od osam poslednjih utakmica.