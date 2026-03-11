logo
"Istina je, prijavila sam ga": Kristina Spalević se oglasila posle drame u stanu, otkrila da li je Kristijan tukao

"Istina je, prijavila sam ga": Kristina Spalević se oglasila posle drame u stanu, otkrila da li je Kristijan tukao

Autor Dragana Tomašević
0

Prva izjava Kristine Spalević nakon što je Kristijan dobio zabranu prilaska, otkrila da li je trpjela fizičko nasilje

Kristina Spalević se oglasila posle drame u stanu, otkrila da li je Kristijan tukao Izvor: Red Tv printscreen

Domaći mediji danas su objavili da je Kristina Spalević prijavila Kristijana Golubovića za nasilje te je on dobio zabranu prilaska.

Kristijan Golubović udaljen je iz stana na Voždovcu zbog prijetnji i nasilja u porodici, zbog čega je intervenisala policija.

Tim povodom se oglasila Kristina Spalević koja je otkrila šta se desilo:

"Istina je, prijavila sam ga policiji, dobio je zabranu prilaska, ali moram da kažem da nije bilo fizičkog nasilja, ali mjesecima unazad se dešava isto. Posle onog ljetos znala sam ja da tu nema budućnosti, bilo je samo verbalno nasilje, fizičko se nije desilo" rekla je Kristina za Pink.

(Pink, MONDO)

