DNP neće u nedogled čekati odgovor Vlade o prihvatanju njihovih inicijativa o identiteskim pitanjima, srpskom jeziku kao službenom, trobojci, kao narodnoj zastavi i dvojnom državljansvu.

Demokratska narodna partija (DNP) bliža je izlasku iz Vlade nego ostanku.

To je rekla potpredsjednica DNP-a i ministarska saobraćaja Maja Vukićević, naglašavajući da to potvrđuju pokrenute partijske inicijative koje će ona i partijski joj kolega u izvršnoj vlasti Milun Zogović, predložiti Vladi na prvoj sljedećoj sjednici, najvjerovatnije u četvrtak naredne sedmice.

"Za ove teme je potreban dijalog i niko nije krenuo da nasilno mijenja Ustav ili državne simbole. Ono što očekujemo je da se dio našeg izbornog programa realizuje, da vidimo da li je to moguće kroz učešće u ovoj Vladi", rekla je Vukićević gostujući u emisiji Reflektor na Televiziji Vijesti.

"Vidjećemo kakav će biti odgovore premijera (Milojka) Spajića, ali svakako inicijative ćemo izložiti i očekujemo da se o njima može diskutovati. Jasno nam je da su ovo pitanja koja traže širi društveni konsenzus. Ne očekujemo da se o njima diskutuje naredne dvije godine ili do početka mandata neke nove Vlade, već da se ona riješe u određenom roku. Koji će to rok biti, vidjet ćemo u narednom periodu, vidjet ćemo kakav će biti odgovor Vlade", kazala je Vukićević.

Za ministarku Vlada nije krvava, kako je to rekao njen šef partije tokom prekida protesta u Botunu.

"Imam mandat od gospodina Kneževića da kažem da on i dalje stoji pri tome da su određeni elementi Vlade, kako on kaže, krvavi. - Šta to znači? - Pa to se odnosi na Upravu policije".

Vukićević odbacije mogućnost da su identitetska pitanja važnija od evropskog puta, ali i od Botunjana, u ovom trenutku. Njihovo uključivanje uz priču o Botunu, ne vidi kao manevar DNP-a da što duže ostane u vlasti.

Ministarka međutim prećutkuje detalje razgovora o Botunu koje su vodili predsjednik Skupštine Andija Mandić, premijer Milojko Spajića i predsjednik DNP-a Milan Knežević, zbog kojih je prekinut protest 31. decembra u Zeti.

"Tu mandat imaju građani Zete i predstavnici Botuna. Oni treba da odrede šta je to što je mjera prihvatljivog za njih".