Poljska razvija novi sistem protivvazdušne odbrane "San" vrijedan 3,5 milijardi eura, namijenjen suzbijanju napada dronovima.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Poljska razvija novi sistem protivvazdušne odbrane namijenjen suzbijanju napada dronovima, koji vlasti u Varšavi opisuju kao jedan od najnaprednijih takvih sistema u Evropi. Projekat je pokrenut nakon incidenata u kojima su ruski dronovi ušli u vazdušni prostor zemalja članica NATO-a, uključujući i Poljsku.

Sistem, nazvan San, razvija poljsko-norveški konzorcijum, a njegova vrijednost se procjenjuje na oko 3,5 milijardi eura. Biće finansiran kreditima iz novog programa Evropske unije "Sejf", koji ima za cilj jačanje evropske odbrambene industrije i povećanje proizvodnje oružja u kontekstu rata u Ukrajini, piše Fajnenšel tajms.

Lekcija nakon upada ruskih dronova

Odluka o razvoju novog sistema donijeta je nakon događaja iz septembra prošle godine, kada je Rusija lansirala oko 20 dronova koji su ušli u poljski vazdušni prostor. Incident je otkrio slabosti postojećih odbrambenih sistema.

"Naučili smo veliku lekciju u septembru jer smo morali da koristimo ono što imamo, odnosno borbene avione sa raketama koje koštaju oko milion dolara, kako bismo oborili dronove vrijedne možda hiljadu dolara. To je pokazalo da moramo brzo da popunimo veliku prazninu u našoj protivvazdušnoj odbrani", rekao je penzionisani poljski general Jaroslav Gromadžinski.

Razvoj evropske tehnologije za odbranu od dronova dobio je dodatni značaj nakon nedavnih napada iranskih dronova Šahed na britansku vojnu bazu na Kipru.

Planirani sistem će se sastojati od 18 mobilnih baterija protiv dronova opremljenih senzorima i različitim vrstama oružja, koje će biti povezane sa centralnim komandnim sistemom. Stotine vozila biće opremljeno radarima i topovima, koja će patrolirati duž poljske granice i biti povezana sa nacionalnim i savezničkim odbrambenim sistemima.

Poljski premijer Donald Tusk je najavio da će San biti "najmoderniji, najinteligentniji i najintegrisaniji sistem protivdronske odbrane u Evropi".

Sistem će kombinovati elektronsko ratovanje i klasične borbene metode. To uključuje ometanje komunikacije i navigacije dronovima, korišćenje dronova presretača, topova kalibra 30 milimetara i vođenih raketa koje mogu ciljati nisko leteće helikoptere i dronove.

Međunarodni konzorcijum i ambiciozan rok

Poljska državna odbrambena grupa PGZ, norveška kompanija Kongsberg i poljski proizvođač radarske opreme Advanced Protection Systems (APS) rade na razvoju sistema.

Vlada je dodijelila ugovore bez javnog tendera i postavila veoma ambiciozan rok. Prve baterije trebalo bi da budu isporučene poljskoj vojsci do kraja ove godine, dok bi ceo sistem trebalo da postane operativan u roku od 24 mjeseca.

Najveći tehnički izazov biće integracija različitih komponenti u jedinstveni komandni sistem koji razvija APS. Konzorcijum je već održao svoju prvu demonstraciju na terenu u februaru, tokom koje su predstavljeni neki od topova koji će biti dio sistema.

Politički spor oko finansiranja

Projekt je u međuvremenu postao i predmet političkog spora u Poljskoj. Desničarska opoziciona stranka Pravo i pravda (PiS) protivi se finansiranju putem kredita Evropske unije, tvrdeći da bi to moglo dati Briselu uticaj na poljske odbrambene odluke.

Predsednik Karol Navrocki, kandidat PiS-a, upozorio je da bi mogao da stavi veto na korišćenje evropskih sredstava i predložio da se projekat finansira iz rezervi poljske centralne banke. Premijer Tusk je odbacio takve primjedbe i rekao da bi blokiranje projekta bilo pogrešno u trenutku kada u Evropi traje rat.

"Razmislite da li zaista želite da udarite u samo srce Poljske dok u inostranstvu bijesni tako okrutan rat", rekao je Tusk, dodajući da bi u slučaju veta vlada mogla da potraži druge izvore finansiranja.

Poljska želi brza rešenja

Poljske vlasti naglašavaju da ne žele da čekaju šire evropske inicijative za zaštitu od dronova. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen govorila je prošle godine o potrebi izgradnje "zida od dronova" duž istočne granice Evrope, ali Varšava smatra da je potrebna hitna akcija.

"Umjesto da pričamo o evropskom zidu od dronova, što zvuči kao san, želimo odmah da počnemo sa izgradnjom sistema koji se može testirati na našoj granici", rekao je Gromadžinski.