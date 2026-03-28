Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka potvrdila dominaciju. Posle Indijan Velsa, osvojila titulu i u Majamiju

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka (27) osvojila je titulu Mastersa u Majamiju, pobijedivši u finalu Amerikanku Koko Gof u tri seta (6:2, 4:6, 6:3). Meč je trajao dva sata i 11 minuta i u njemu je najbolja teniserka svijeta potvrdila svoju dominaciju, jer je ranije ovog mjeseca osvojila i Indijan Vels.

Od 2022. godine i uspijeha Ige Švojntek, nije se dogodilo da ista igračica osvoji oba turnira "Sanšajn Dabl", odnosno da podigne trofeje i na Indijan Velsu i u Majamiju, jedan za drugim.

Od Serene ovo niko nije uspio

Sabalenka je trijumfom protiv Koko Gof odbraila titulu osvojenu prošle godine na Floridi, gde živi godinama. Povrh toga, izgubila je samo jedan set na putu ka tituli, a njen uspeh ima i dodatni istorijski kontekst: od Serene Vilijams i njenog niza u Majamiju od 2013. do 2015. nije se dogodilo da šampionka odbrani trofej.

Bjeloruskinja je na putu ka svojoj 24. WTA tituli u singlu, a 30. trofeju karijere, pobedila ove rivalke: An Li (SAD), Kejti Meknali (SAD), Ženg Đinven (Kina), Hejli Baptist (SAD), Elena Ribakina (Kazahstan), Koko Gof (SAD). Dakle, preskočila je čak četiri domaće teniserke i potvrdila apsolutnu dominaciju ženskim tenisom u ovoj fazi sezone.