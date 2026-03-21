Arinu Sabalenku su organizatori turnira u Majamiju prebacili na manji teren, a htjeli su čak i da otkažu njen meč.

Izvor: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Arina Sabalenka doživjela je ogromnu neprijatnost od strane organizatora turnira u Majamiju. Donijeta je odluka da se njen meč sa najvećeg terena prebaci na jedan od manjih. Nijesu htjeli da prave nikakve promjene u rasporedu, pa su čak razmatrali i da otkažu njen duel sa En Li (7:6, 6:4).

"Pitate me za promjenu terena? Bila sam šokirana zbog toga što razmišljaju da otkažu moj meč. Dali su mi nekoliko opcija za stadion. Pitala sam u čemu je problem da Alkaraz i Fonseka počnu kasnije, noćna sesija je dan ranije počela oko 9 uveče kada je igrala Mira Andrejeva. Šokirala me ta ideja o otkazivanju mog meča, htjela sam da igram da bih u slučaju pobjede imala dan za odmor i pripremu i sve to. Iskreno, bila sam šokirana. Srećna sam što sam dobila opciju da biram", objasnila je Sabalenka na konferenciji za medije.

Pitali su je da dodatno pojasni šta ju je najviše iznenadilo u svemu tome.

"Nikada nisam imala problem sa nečim ovakvim u prošlosti. Nije mi problem da igram i da večernja sesija počne kasnije. Valjda tako mora zbog turnira i prodaje. Da li sam očekivala glavni teren? Nezgodno je, jer Alkaraz igra, dva broja jedan, morali su da odluče. Dobro je što sam imala opcije."

"Srećna sam samo zbog toga"

« J’étais choqué qu’on pense à annuler mon match… Pourquoi ne pas faire commencer Alcaraz et Fonseca plus tard ? Hier, la night session a débuté à 21h avec Mirra. »



Sabalenkapic.twitter.com/l5ceIW0Ktq — TennisTemple (@tennistemple)March 21, 2026

Igrala je Sabalenka na jednom od manjih terena, pa su tako i navijači koji nijesu imali skuplje karte za veći teren mogli da gledaju meč najbolje teniserke svijeta.

"Bilo je iznenađenje i za publiku, vjerovatno oni koji su imali te karte nijesu očekivali da će me gledati, pa je to malo iznenađenje i za njih. Mislim da su i oni očekivali, donijeli su razne postere. Zbog tog detalja sam srećna što su ljudi imali priliku da se zabave", završila je Sabalenka.