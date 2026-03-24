Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka na poklon je dobila poseban hot-dok, koji košta čak 100 dolara

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka ne brine o hrani, ako što to recimo radi Novak Đoković. Čak suprotno, posle velikih turnira imamo priliku da čujemo kako Bjeloruskinja jedva čeka da uživa u hrani, a prije svega u alkoholu i gumenim bombonama. Tako je ured turnira u Majamiju pojela i hot-dog koji je dobila na poklon.

Arina Sabalenka se bori u Majamiju, a prije susreta sa 45. igračicom svijeta, Bjeloruskinja je dobila zanimljiv poklon. "Čula sam da si željela hot-dog, ovo je sa zlatnim listićima", rekla je djevojka koja je Arini uručila hranu u posebnoj kutiji.

Oduševljenje na licu najbolje teniserke svijeta djelovalo je potpuno iskreno. Bjeloruskinja se oduševila, uzviknula od sreće i nasmijala, a onda prionula na posao i uživala u hrani. Čini se da je bila zadovoljna onim što je probala, pošto je riječ o vjerovatno najskupljem hot-dogu na svijetu, pošto košta čak 100 dolara.

"O, hvala ti hvala ti mnogo. O, to je kavijar? Moraću odmah da probam", rekla je Sabalenka kad je otvorila kutiju i u gledala hranu. Nakon degustacije, a dok su je kamere snimale Sabalenka je rekla da je oduševljena onim što je probala. "Tako je dobro, ljudi... Tako sam gladna, ovo je bila moja rehanilitacija, hvala vam", rekla je kroz osmijeh teniserka.