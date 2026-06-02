Nakon sukoba u gradu Pjatra Njamc, život je izgubio 50-godišnji policijski službenik, dok je njegov 22-godišnji sin uhapšen

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Stravičan zločin dogodio se u rumunskom gradu Pjatra Njamc, gdje je 50-godišnji policajac ubijen nakon što je zadobio više ubodnih rana nožem, a za njegovo ubistvo osumnjičen je njegov sin.

Prema prvim informacijama, tragediji je prethodio sukob između oca i sina, koji je eskalirao na ulici. Ekipe hitne pomoći izašle su na lice mjesta nakon poziva upućenog u 20.59 časova, ali su mogle samo da konstatuju smrt muškarca.

Kako prenose rumunski mediji, žrtva je bila policijski službenik zaposlen u Službi za evidenciju vozačkih dozvola i registraciju vozila okruga Njamc.

Osumnjičeni 22-godišnjak uhapšen je ubrzo nakon incidenta i trenutno se nalazi u policijskom pritvoru.

„Dana 1. juna, oko 20.59 časova, policijski službenici Policijske uprave grada Pjatra Njamc obaviješteni su da je, nakon spontanog sukoba, muškarac star 50 godina, policijski službenik u okviru Službe za evidenciju vozačkih dozvola i registraciju vozila okruga Njamc, dok se nalazio na Bulevaru Mihaila Emineskua u gradu Pjatra Njamc, izboden nožem od strane svog sina starog 22 godine“, saopštila je policija.

Dodaje se da je na lice mjesta izašla ekipa Okružne službe hitne pomoći Njamc, koja je konstatovala smrt muškarca.

Istragu o slučaju preuzelo je Tužilaštvo pri Okružnom sudu u Njamcu, koje će utvrditi sve okolnosti zločina i motive koji su doveli do porodične tragedije.