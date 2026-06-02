Nakon što je u grupi predložena elektronska sjednica i prekid angažmana za Miodraga Božovića, Nenada Maslovara i Dejana Mrvaljevića, uslijedila je neočekivana reakcija prvog čovjeka Podgorice.

Izvor: MN Press

Fudbalska javnost u Crnoj Gori danas nažalost svjedoči još jednom skandalu u jednom od simbola Podgorice, nakon što je u javnost procurila prepiska iz Viber grupe Upravnog odbora FK Budućnost.

Nakon što je u grupi predložena elektronska sjednica i prekid angažmana za Miodraga Božovića, Nenada Maslovara i Dejana Mrvaljevića, uslijedila je neočekivana reakcija prvog čovjeka Podgorice.

Govoreći o optužbama koje je Miodrag Grof Božović iznio na njegov račun, optužujući ga da mu je lično slao navijače da ga ucjenjuju i izbace iz kluba, te da je pod takvim pritiskom podnio ostavku koju sada povlači, gradonačelnik je upotrijebio rečnik kojem nema mjesta u poslovnom svijetu nazvavši trenera Budućnosti "odvratnom ološi".

Iz dana u dan svjedočimo dešavanjima u našem društvu koja nisu primjerena zemlji sa bogatom tradicijom, međuljudskim poštovanjem i plemenitošću.