General Roman Gofman zvanično preuzeo rukovođenje izraelskom obavještajnom službom, naslijedivši Dejvida Barneu
Vojni sekretar izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, general Roman Gofman, zvanično je danas preuzeo dužnost direktora izraelske spoljne obavještajne službe Mosad.
Na ceremoniji održanoj u sjedištu Mosada, Netanjahu je poručio da će Izrael nastaviti borbu protiv Irana i njegovih saveznika.
„Ovaj režim terora, čija je sudbina da nestane iz svijeta, i mi ćemo mu pomoći da dostigne tu destinaciju, neće nam ponovo prijetiti nuklearnim bombama i hiljadama smrtonosnih balističkih raketa. To je moja direktiva. To je tvoja misija, Romane“, rekao je Netanjahu.
Gofman je ocijenio da je Izrael svojim vojnim djelovanjem protiv Irana i njegovih saveznika promijenio odnos snaga na Bliskom istoku, ali je naglasio da posao još nije završen.
„Ali zadatak još nije završen. Srž Mosada leži u tajnim operacijama protiv njegovih meta. Čuvaćemo tu misiju po svaku cijenu“, poručio je novi direktor Mosada.
Gofman je rođen u Bjelorusiji, a u Izrael se sa porodicom doselio 1990. godine. U Izraelskim odbrambenim snagama služio je od 1995. godine, dok je od maja prošle godine obavljao funkciju vojnog sekretara premijera Netanjahua.
Njegovo imenovanje za direktora Mosada odobreno je u aprilu, a na toj funkciji naslijedio je Dejvida Barneu.