General Roman Gofman zvanično preuzeo rukovođenje izraelskom obavještajnom službom, naslijedivši Dejvida Barneu

Izvor: Kurir/ Printscreen YouTube

Vojni sekretar izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, general Roman Gofman, zvanično je danas preuzeo dužnost direktora izraelske spoljne obavještajne službe Mosad.

Na ceremoniji održanoj u sjedištu Mosada, Netanjahu je poručio da će Izrael nastaviti borbu protiv Irana i njegovih saveznika.

„Ovaj režim terora, čija je sudbina da nestane iz svijeta, i mi ćemo mu pomoći da dostigne tu destinaciju, neće nam ponovo prijetiti nuklearnim bombama i hiljadama smrtonosnih balističkih raketa. To je moja direktiva. To je tvoja misija, Romane“, rekao je Netanjahu.

Gofman je ocijenio da je Izrael svojim vojnim djelovanjem protiv Irana i njegovih saveznika promijenio odnos snaga na Bliskom istoku, ali je naglasio da posao još nije završen.

„Ali zadatak još nije završen. Srž Mosada leži u tajnim operacijama protiv njegovih meta. Čuvaćemo tu misiju po svaku cijenu“, poručio je novi direktor Mosada.

Gofman je rođen u Bjelorusiji, a u Izrael se sa porodicom doselio 1990. godine. U Izraelskim odbrambenim snagama služio je od 1995. godine, dok je od maja prošle godine obavljao funkciju vojnog sekretara premijera Netanjahua.

Njegovo imenovanje za direktora Mosada odobreno je u aprilu, a na toj funkciji naslijedio je Dejvida Barneu.