Vlade Divac izrazio saučešće porodici Rika Adelmana

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Vlade Divac oprostio se od nekadašnjeg trenera Sakramento Kingsa Rika Adelmana, koji je preminuo u 80. godini.

„Izražavam najdublje saučešće porodici Adelman. Bio je jedan od najdivnijih košarkaških umova, trener koji je stajao iza igrača i vjerovao u njih. Rik, hvala ti za sve što si uradio, mnogo ćeš nedostajati. Počivaj u miru“, napisao je Divac na Instagramu.

Divac je pod Adelmanovim vođstvom nastupao za Sakramento od 1999. do 2004. godine, u jednoj od najuspješnijih generacija Kingsa.

Adelman je iza sebe ostavio troje djece, među kojima je i trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman.