Pogledajte stajling Arine Sabalenke u Majamiju gdje se sprema za turnir, ali i noćne izlaske.

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka stigla je u Majami gdje će pokušati da dođe do titule i da tako kompletira "Sanšajn dabl" pošto je već osvojila Indijan Vels, a pored terena čini se da nalazi vrijeme i za izlaske. Tako je na svom TikToku ponovo objavila snimak koji je "srušio" internet.

Na njemu, Sabalenka pokazuje kako se sredila za noćni život i pozira u čipkastim čarapama, sjajnoj haljini sa šljokicama i još u tigrastoj bundi. Pogledajte zašto je privukla toliku pažnju:

Za sada nisu "procurili" snimci iz izlaska, a pretpostavka je da je bila sa vjerenikom Jorgosom Frangulisom koji ju je zaprosio prije nekoliko dana u Los Anđelesu. Njih dvoje su bili na večeri pred početak Indijan Velsa, kada je Brazilac kleknuo pred nju i pitao je da se uda za njega.

Nije ovo prvi put da Arina Sabalenka privlači pažnju atraktivnim snimcima na društvenim mrežama, a čini se da je negativni komentari - kojih uvijek ima - uopšte ne pogađaju.

U ovim trenucima Arina Sabalenka više razmišlja o raspravi sa direktorom turnira u Dubaiju koji ju je "prozvao" što nije došla.

Inače, Sabalenka još nije dobila protivnicu u Majamiju, igraće protiv Li (SAD) ili Birel (Australija) u drugom kolu, a veliki je favorit za osvajanje i ovog turnira serije 1.000.