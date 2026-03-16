Arina Sabalenka pobijedila je Jelenu Ribakinu i osvojila titulu u Indijan Velsu. Posle toga je napravila šou i obratila se svom vjereniku Frangulisu.

Arina Sabalenka revanširala se Jeleni Ribakini za poraz u finalu Australijan opena i slavila je posle prave drame u finalu Indijan Velsa - 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Bila je ovo prva titula za bjelorusku teniserku sa vereničkim prstenom pošto je baš na ovom turniru zaprošena od strane Jorgosa Frangulisa.

Djelovalo je da ćemo gledati reprizu iz Melburna kada je kazahstanska teniserka, ruskog porijekla, uzela prvi set za samo pola sata igre (3:6) i napravila brejk na startu drugog. Tek tada je Arina proigrala, osvojila četiri gema u nizu i uspjela da izjednači (6:3).

ARYNA SABALENKA RULES THE CALIFORNIA DESERT#TennisParadisepic.twitter.com/hXATU01DEg — Tennis Channel (@TennisChannel)March 15, 2026

U trećem je Sabalenka bolje počela, odmah oduzela servis rivalki i povela sa 3:1. Servirala je za pobedu pri rezultatu 5:4 i tada je pretrpjela brejk. U narednom gemu je Jelena spasila čak pet brejk lopti i posle toga je uslijedio odlučujući gem. U taj-brejku je Ribakina bila bolja, povela je sa 5:3, pa imala i meč loptu pri rezultatu 6:5. Međutim, od tog momenta je Sabalenka osvojila tri poena zaredom i došla do titule.

Sabalenka je, u svom stilu, dala izjavu sa peharom u rukama. Obratila se svom vjereniku Frangulisu.

"Zahvalna sam mom vjereniku. Kakva nedelja za mene. Dobila sam kuče, vjerila se, osvojila titulu. Definitivno ću ovo pamtiti do kraja života", nasmijala se Arina.