Državljanin Srbije se zabarikadirao sa dvoje male djece u Dortmundu. Prethodno je izazvao incident u klubu i pucao u policajca.

Izvor: Christoph Reichwein / AFP / Profimedia

Državljanin Srbije zabarikadirao se u kući u Dortmundu i, prema navodima njemačkih medija, drži dvoje male djece kao taoce.

Prethodno je, kako piše Bild, pucao na policajca koji je nosio zaštitni prsluk, zbog čega je zadobio lakše povrede.

Prema istim navodima, osumnjičeni je ranije izazvao incident u jednom klubu, prijeteći gostima i prskajući biber-sprejom. Nakon toga pobjegao je automobilom, a kada je policija pokušala da ga zaustavi, otvorio je vatru i pogodio jednog policajca.

Nakon pucnjave pobjegao je u kuću, gdje se zabarikadirao. Vjeruje se da se sa njim nalaze dvoje djece, kao i žena za koju se pretpostavlja da mu je partnerka.

Na licu mjesta raspoređene su jake policijske snage, dok je pregovarački tim SEK-a (Specijalne komande za raspoređivanje) stigao u dortmundski okrug Hehsten kako bi pokušao da riješi talačku krizu bez žrtava.

U galeriji pogledajte fotografije sa lica mjesta.

Pripadnici policije formirali su kordon na bezbjednoj udaljenosti od kuće u kojoj se muškarac i dalje nalazi zabarikadiran sa djecom, a sa njima je i žena za koju se pretpostavlja da je partnerka otmičara.