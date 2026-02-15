Italijan Janik Siner još jednom se osvrnuo na meč sa Novakom Đokovićem gdje je bio apsolutni favorit.

Italijanski teniser Janik Siner bio je apsolutni favorit u polufinalu Australijan Opena protiv Novaka Đokovića, ali je srpski as uspio da slavi mimo svih očekivanja. Drugog tenisera svijeta i dalje boli taj poraz, ali kaže da je naučio važnu lekciju poslije spektakularne borbe u pet setova.

Siner se sprema za nastup u Dohi gde neće biti Đokovića da mu pomrsi račune, ali tu je Karlos Alkaraz sa kojim će potencijalno odmjeriti snage u finalu. Janik je vodio 2:1 u setovima, činilo se da sve ide u pravom smjeru za njega, ali je Novak krajnjim naporima uspio da još jednom ispiše istoriju u Melburnu.

"Bio je to veliki meč za obojicu, naučio sam iz njega mnogo. Imao sam šanse, ali ponekad se dešava da stvari ne idu onim pravcem koji želite. To je sport. Ne smijemo da zaboravimo da su porazi ponekad normalna stvar", rekao je Siner pred start turnira u Dohi i dodao:

"Shvatio sam lekciju i u ove dvije nedjelje radio na nekim sitinim izmenama. Za tako nešto je potrebno vrijeme ali sam veoma zadovoljan postignutim", kaže Siner koji je prvi trening u Dohi odradio sa Danilom Medvedevim:

"Bilo je veoma vrelo, ali nije bilo neizdržljivo. Nije tako teško kao u Australiji, ovde je toplota suvlja", kaže Italijan.

Đoković odustao

Iako se očekivalo da Đoković nastupi u Dohi kao i prošle sezone, očigledno je težak turnir na startu sezone ostavio posljedice po njegovo tijelo. On se nije oglašavao, ali se iz zvanične objave prestižnog turnira moglo zaključiti da Srbin mora da uzme nešto duži odmor nego što se očekivalo.

"Kataru ćeš nedostajati, želimo ti brz oporavak", pisalo je u poruci na društvenim mrežama. Đoković je tako izgubio šansu da osvoji nove bodove jer je prošle godine eliminisan već u prvom kolu.