Muškarac (49) napadnut je u Zemunu dok je vozio automobil, a brutalnom napadu svjedočila je njegova maloljetna ćerka. Policija je uhapsila jednog osumnjičenog i traga za drugim napadačem.

Muškarac M. M. (49) napadnut je dok je vozio automobil u petak u Zemunu, a ovo jezivo nasilje dogodilo se naočigled njegove maloljetne ćerke koja je bila sa njim u vozilu.

Prema prvim informacijama, napad se dogodio u Ulici Cara Dušana, gde je M. M. upravljao svojim vozilom marke "pasat". U jednom trenutku iza njega se pojavio automobil marke "lančia" u kojem su se nalazila dva za sada nepoznata muškarca.

Oni su, kako se sumnja, svojim vozilom namjerno više puta udarili "pasat" otpozadi, a zatim su kroz prozor počeli da ga gađaju staklenim flašama.

Napad se nije tu završio, jer su vozači nastavili jurnjavu ulicama Zemuna, sve dok M. M. nisu sustigli u Ulici Kej oslobođenja. Tada su izašli iz automobila, prišli njegovom vozilu i nasrnuli na njega. Kako se sumnja, napadači su nesrećnom čovjeku zadali više udaraca rukama po glavi i tijelu, a tom prilikom su ga ponovo gađali staklenim flašama.

Nakon brutalnog napada napadači su pobjegli sa lica mjesta, dok je M. M. zadobio lake tjelesne povrede. Posebno uznemirujuće u cijelom incidentu je to što je svemu prisustvovala maloljetna ćerka napadnutog čoveka, nemoćna da pomogne svom ocu kog brutalno tuku dva muškarca.

Policija je odmah pokrenula potragu za napadačima, a zahvaljujući opsežnom radu na terenu ubrzo je identifikovan i uhapšen jedan od osumnjičenih. Osumnjičeni za ovaj brutalni napad je S. P. (25), kojem je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje, a policija nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku drugog učesnika u ovom napadu.

