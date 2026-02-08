Srpski teniser Novak Đoković neočekivano se našao u centru nadmudrivanja teniskih stručnjaka.

Francuski teniski stručnjak Patrik Muratoglu izazvao je lavinu komentara zbog sporne izjave gdje je uporedio Alkaraza i Sinera sa članovima "velike trojke". Sada se javio i Rik Mejsi, nekadašnji trener sestara Vilijams koji je bio baš oštar prema kolegi. Njemu je još više zasmetalo to što je rekao da Novak Đoković nije motivisan da osvoji još jedan grend slem.

"To što je Đoković dobio Sinera u Melburnu ne znači da je 'velika trojka' bolja od Janika i Karlosa", izgovorio je Muratoglu koji nije ni slutio da će ove riječi izazvati veliku buru.

Mejsi smatra da je ovo način Muratoglua da skupi "jeftine poene" i bude u centru pažnje.

"Pitali su me o Muratogluovoj posljednjoj glupoj izjavi da Novak nije dovoljno motivisan da osvoji još jedan grend slem i on jedino želi da ljudi pričaju o njemu. Polovično je u pravu, ali je pogrešna osoba. Nerealno je motivisan da osvoji još jedan slem i Patrik jedino želi da ljudi pričaju o njemu", napisao je Mejsi.

Was asked about Mouratoglou latest silly dig that Novak is Not motivated enough to win another Slam and he only wants people to talk about Him. Half right but Wrong Person. He is Unreal Motivated to win another slam and Patrick wants people to talk about Him.@DjokerNole — Rick Macci (@RickMacci)February 8, 2026

Ipak, nahvalio je mladog Španca Karlosa Alkaraza koji polako piše svoju istoriju. "Karlos je najbolja stvar koja se dogodila tenisu u posljednjih pet godina. Njegov osmijeh tokom meča, kompletna igra, jedinstvena igra, promijenila je igru. Podsjetio je da je to igra, a igre treba da budu zabavne", dodao je Mejsi.