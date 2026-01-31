Poznati italijanski teniski analitičar Paolo Bertoluči nije štedio riječi da pohvali Novaka Đokovića i njegov nevjerovatan meč sa Janikom Sinerom u polufinalu Australijan opena.

Izvor: Youtube/Rai/printscreen/Australian Open TV/ Eurosport

Novak Đoković je u polufinalu Australijan opena savladao Janika Sinera u pet setova. Poslije lavovske borbe bilo je 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 nakon više od četiri sata tenisa, a italijanska javnost još ne može da shvati kako se to desilo.

Gostujući na italijanskom "Skaj sportu" nekada teniser, a već godinama komentator i teniski analitičar Paolo Bertolući nije štedio komplimente. Tj. i sam je rekao da ne zna kojim bi riječima opisao majstora koji i sa 39 godina pobjeđuje i ulazi u finala.

"Bio sam iznenađen Đokovićevom nevjerovatnom igrom, nema riječi koje mogu da ga opišu. Nisam ga vidio u ovakvom izdanju tri ili ćetiri godine. Bio je perfektan", rekao je Bertoluči.

Za razliku od Matsa Vilandera koji je odmah rekao da je za pobjedu Novaka Đokovića manje zaslužan sam srpski teniser, a više loša partija Janika Sinera u Italiji to ne misle. Misle da je Novak uplašio najvećeg Italijana ikada.

"Siner je mogao da bude agresivniji, ali je ostavio meč u Noletovim rukama previše puta. Djelovao mi je pomalo uplašeno i u nekim momentima mu je nedostajalo pomalo arogancije", rekao je Bertolaći.

Šta sada?

Novak čeka da odigra finale Australijan opena protiv Karlosa Alkaraza. Ono bi trebalo da bude na programu oko 9:30, a oba tenisera dolaze do finala poslije pet setova, mnogo sati tenisa u polufinalu i problema. Žalili su se na povrede, povraćali, vidjećemo kako će reagovati i jedan i drugi i ko će se bolje i brže oporaviti za finale.