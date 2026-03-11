Zahvaljujući Shazam integraciji, korisnici sada mogu da prepoznaju pjesmu direktno u četu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Apple je prije nekoliko mjeseci kompanija integrisao Apple Music u ChatGPT, što je korisnicima omogućilo da uz upit ili dva prave plej liste. Sada Apple ide korak dalje, jer je i Shazam - servis za prepoznavanje muzike - upravo postao dostupan u okviru ChatGPT-a.

Korisnici sada mogu jednostavno da pitaju Shazam koja pjesma svira, a servis će odmah prepoznati o kojoj numeri je riječ. Sve se obavlja unutar ChatGPT-a, čak i ako aplikacija Shazam nije instalirana na uređaju.

Podešavanje je veoma jednostavno. Potrebno je otvoriti ChatGPT aplikaciju, posetiti "Apps" karticu, pronaći Shazam među dostupnim alatima i povezati nalog.

Nakon toga, dovoljno je da upit započne riječju "Shazam" ili da se unese komanda /Shazam kako bi se aktivirala funkcija. Iskustvo korišćenja je veoma slično onome na šta su korisnici Shazam aplikacije već navikli.

Kada identifikuje pjesmu, Shazam prikazuje karticu sa ključnim informacijama. Tu se nalaze ime izvođača, naziv pjesme, omot albuma i podatak koliko je puta pjesma identifikovana putem Shazama.

Iz rezultata pretrage korisnici mogu odmah da poslušaju pjesmu ili da je sačuvaju u svoju Shazam biblioteku, ukoliko imaju instaliranu aplikaciju. Alternativno, mogu da nastave razgovor sa ChatGPT četbotom i, na primer, zatraže da napravi Apple Music plej listu inspirisanu pronađenom pjesmom.

Shazam integracija se trenutno postepeno uvodi korisnicima i dostupna je u ChatGPT aplikaciji za iOS, Android i na webu, prenosi Klix.