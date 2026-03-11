Pejović je obrazložio odluku tvrdnjom da Vuković Kuč ne poštuje dnevni red i Poslovnik, te je konstatovao da je pretres završen nakon što potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj nije želio da iznese završnu riječ.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sjednica Skupštine Crne Gore prekinuta je danas nakon što su poslanici opozicije prišli stolu predsjedavajućeg Borisa Pejovića, koji je ranije oduzeo riječ poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandri Vuković Kuč.

Pejović je obrazložio odluku tvrdnjom da Vuković Kuč ne poštuje dnevni red i Poslovnik, te je konstatovao da je pretres završen nakon što potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj nije želio da iznese završnu riječ.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić prišao je stolu Pejovića i upitao: „Šta to radiš?“

Na to je predsjedavajući odgovorio: „Poštujem Poslovnik i Ustav. Imate opomenu. Niko se vas ne plaši.“

Nakon toga, Vuković Kuč je Pejovića upitala: „Zašto nisi zaustavio nekog muškarca?“, što je dovelo do prekida sjednice.