Novak Đoković nema velike šanse da pobijedi Karlosa Alkaraza, smatraju kladionice širom svijeta.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković proglašen je za autsajdera pred meč polufinala Australijan opena protiv Janika Sinera, ali je u pet napornih setova savladao Janika Sinera. Lekcija nije naučena - kladionice su ponovo ponizile najboljeg sportistu, kojem ne daju velike šanse za trijumf protiv Karlosa Alkaraza.

Đoković i Alkaraz će se u nedelju od 09:30 boriti za titulu na prvom grend slem turniru u sezoni, a španski teniser ima veliku prednost. Bez obzira na to što je Đoković 10 puta osvajao turnir u Melburnu, bukmejkeri smatraju da trenutno prvoplasirani teniser sa ATP liste ima daleko veće šanse da se domogne trofeja.

Tako je kvota na Karlosa Alkaraza trenutno 1,35 – što znači da biste na 1 euro uloženi dobili samo 1,35 eura. Sa druge strane, kvota na Novaka Đokovića iznosi oko 3,5, pa bi vaš dobitak na 1 euro uložen bio 3,50 eura. Nije to kao u polufinalu, kada su kvote na Đokovića išle čak i preko 10, ali je i dalje potcenjujuće prema najboljem igraču svih vremena.

Novak Đoković će ponovo imati dodatan motiv, a znamo da on najbolje mečeve u karijeri igra baš kada ga mnogi otpišu i kada mu se daju minimalne šanse za pobjedu. Ova u Melburnu bila bi spektakularna - eventualnim osvajanjem trofeja Novak bi stigao do 25. pehara sa grend slem turnira.