Novak Đoković nema velike šanse da pobijedi Karlosa Alkaraza, smatraju kladionice širom svijeta.
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković proglašen je za autsajdera pred meč polufinala Australijan opena protiv Janika Sinera, ali je u pet napornih setova savladao Janika Sinera. Lekcija nije naučena - kladionice su ponovo ponizile najboljeg sportistu, kojem ne daju velike šanse za trijumf protiv Karlosa Alkaraza.
Đoković i Alkaraz će se u nedelju od 09:30 boriti za titulu na prvom grend slem turniru u sezoni, a španski teniser ima veliku prednost. Bez obzira na to što je Đoković 10 puta osvajao turnir u Melburnu, bukmejkeri smatraju da trenutno prvoplasirani teniser sa ATP liste ima daleko veće šanse da se domogne trofeja.
Kladionice opet precrtale Novaka Đokovića: Otkriveno kolika je kvota da će pobijediti Alkaraza
Tako je kvota na Karlosa Alkaraza trenutno 1,35 – što znači da biste na 1 euro uloženi dobili samo 1,35 eura. Sa druge strane, kvota na Novaka Đokovića iznosi oko 3,5, pa bi vaš dobitak na 1 euro uložen bio 3,50 eura. Nije to kao u polufinalu, kada su kvote na Đokovića išle čak i preko 10, ali je i dalje potcenjujuće prema najboljem igraču svih vremena.
Novak Đoković će ponovo imati dodatan motiv, a znamo da on najbolje mečeve u karijeri igra baš kada ga mnogi otpišu i kada mu se daju minimalne šanse za pobjedu. Ova u Melburnu bila bi spektakularna - eventualnim osvajanjem trofeja Novak bi stigao do 25. pehara sa grend slem turnira.