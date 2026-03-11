Ministarstvo javne uprave organizovalo je prvi sastanak Koordinacionog tijela za upravljanje procesom digitalne transformacije u 2026. godini, kojim je predsjedavao ministar javne uprave mr Maraš Dukaj.

“Digitalna transformacija i unapređenje elektronskih javnih usluga ostaju jedan od ključnih prioriteta reforme javne uprave“, poručio je sa sastanka Koordinacionog tijela za upravljanje procesom digitalne transformacije, ministar javne uprave, mr Maraš Dukaj.

Tokom prethodne godine IV saziv Koordinacionog tijela ostvario je značajne rezultate, potvrđujući važnost kontinuirane saradnje između državnih institucija, privrede i ICT zajednice u procesu digitalne transformacije Crne Gore.

Dukaj je naglasio da je kroz rad ovog tijela otvoren niz važnih pitanja koja su ključna za dalji razvoj digitalnog ekosistema u Crnoj Gori, prenosi CdM.

“Među njima su unapređenje elektronske identifikacije građana, razvoj interoperabilnosti institucija kroz X-Road platformu, kao i inicijative usmjerene na digitalizaciju sektora zdravstva i unapređenje elektronske razmjene podataka između institucija.Poseban fokus sastanka bio je na razmatranju Izvještaja o realizaciji Akcionog plana Strategije digitalne transformacije za 2025. godinu, kao i definisanju narednih koraka u vezi sa izradom Akcionog plana za 2026. godinu”, navodi se u saopštenju.

Tokom sastanka razgovarano je i o inicijativi ICT zajednice koja se odnosi na predlog za ukidanje turističke takse za IT kompanije koje se bave programiranjem, kao jednoj od mjera za unapređenje poslovnog ambijenta i dalji razvoj digitalne ekonomije u Crnoj Gori.

U otvorenoj diskusiji predstavnici institucija i poslovne zajednice iznijeli su sugestije i preporuke koje će doprinijeti unapređenju strateških dokumenata i jačanju međuinstitucionalne saradnje.

Dukaj je poručio da digitalna transformacija ostaje jedan od ključnih prioriteta reforme javne uprave.

“Digitalna transformacija je kompleksan proces koji zahtijeva snažnu saradnju svih ključnih aktera u društvu, državne uprave, privrede, ICT sektora, akademske zajednice i građana. U prethodnom periodu uspostavljen je otvoreniji i sistemski dijalog između državnih institucija i ICT sektora, sa ciljem ubrzanja digitalne transformacije države“, kazao je ministar Dukaj.

Zaključeno je da će se kroz koordinisano djelovanje članova Koordinacionog tijela nastaviti rad na ostvarivanju konkretnih i mjerljivih rezultata u oblasti digitalne transformacije, u cilju unapređenja kvaliteta javnih usluga i razvoja digitalnog društva u Crnoj Gori.