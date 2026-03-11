Jačanje bezbjednosti granica i unaprjeđenje regionalne saradnje jedan je od ključnih prioriteta Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Izvor: MUP Crne Gore

Crna Gora aktivno radi na implementaciji evropskih sistema upravljanja granicama, uz istovremeno jačanje operativne saradnje sa Fronteksom, kazao je ministar

On je učestvovao na sastanku Salcburg forum, koji se održava pod predsjedavanjem Mađarske u mjestu Egersalok u toj državi, gdje su ministri i predstavnici država regiona i EU razgovarali o savremenim bezbjednosnim izazovima, upravljanju granicama i saradnji sa evropskim agencijama, saopštio je MUP.

Forum je posvećen početnim iskustvima u uvođenju Evropskog sistema ulaska i izlaska (EES), kao i statusnim sporazumima i saradnji sa Evropskom agencijom za obalsku i graničnu stražu (Fronteks).

Šaranović je rekao da Crna Gora aktivno radi na implementaciji evropskih sistema upravljanja granicama, uključujući EES, uz istovremeno jačanje operativne saradnje sa Fronteksom, prenose Vijesti.

„Naša vizija je jasna – bezbjedne, tehnološki unaprijeđene i efikasno kontrolisane granice koje štite građane, ali istovremeno omogućavaju nesmetan protok ljudi i robe. Evropski informatički sistemi nijesu samo digitalni alat, već snažan instrument borbe protiv neregularnih migracija i prekograničnog kriminala“, poručio je Šaranović.

Kazao je da partnerstvo sa Fronteksom već daje konkretne rezultate kroz zajedničke operacije i nadzor granice, uključujući aktivnosti na graničnim prelazima i nadgledanje područja Skadarskog jezera.

Ministar je ocijenio da su dijalozi poput Salcburg foruma od izuzetnog značaja za zemlje Zapadnog Balkana, jer omogućavaju razmjenu iskustava sa državama članicama EU i ubrzavaju proces usklađivanja sa evropskim standardima u oblasti bezbjednosti i upravljanja granicama.

Učesnici Salcburg foruma saglasili su se da savremeni bezbjednosni izazovi, posebno u oblasti migracija i zaštite spoljnjih granica, zahtijevaju snažniju regionalnu koordinaciju, razmjenu informacija i dalje unapređenje saradnje sa institucijama Evropska unija i evropskim agencijama, piše u saopštenju.