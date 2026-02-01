Mats Vilander je poslije finala Australijan opena ponovo dao spornu izjavu na račun Novaka Đokovića. Počeo je sa pohvalama, a onda je "promijenio ploču"...

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković stao je na posljednjem koraku, izgubio je od Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena poslije velike borbe i četiri seta. Čim se meč završio Mats Vilander je dao analizu svega viđenog. Prvo je hvalio obojicu, pa je ubrzo pokazao svoje pravo lice.

"Ovo je u mojim očima njegova najveća pobjeda u karijeri, da osvoji karijerni grend slem sa samo 22 godine. Imao je nevjerovatan pritisak, pored pritiska da osvoji turnir, tu je i pritisak da zabavi ljude. To što je uspio je nevjerovatno. Zaslužio je. Mislim da bi osvojio ovaj turnir kad-tad i da je ovaj meč izgubio. Sada može da gleda koje još rekorde može da obori", pohvalio je Vilander Španca i rekao da je nevjerovatno što je to uspio sa samo 22 godine.

Poslije toga je pohvalio Novaka i sve što je uradio na Australijan openu. Dobio je Janika Sinera, došao do borbe za titulu...

"Moramo svi da zahvalimo Novaku jer gura plafon sve više, diže tu ljestvicu. Igrači poput Alkaraza i Sinera će htjeti da produže svoje karijere. Alkaraz je sjajan atleta, mislim da može da igra još 15 godina, mislim da će biti na vrhu, talentovan je, poznaje taktiku, igru, to je nevjerovatno. Vještina koju ima, te varijacije, zna sve da radi iako ima samo 22 godine.

"Novak je dostojanstven gubitnik"

Samo nekoliko minuta poslije toga je Šveđanin "promijenio ploču" i drugačije pričao o Đokoviću.

"Novakove riječi na terenu su sa stilom, tako je dostojanstven gubitnik. Zna da svjedoči istoriji sa svim što radi Alkaraz. Karlos će biti samo još bolji i biće na vrhuncu tek za šest-sedam godina", rekao je Vilander.

Zatim je analizirao Novakov turnir, pričao o tome koliko su se "zvijezde poklopile" i istakao da mu je najveća šansa na Vimbldonu.

"Moramo da kažemo da je Novaka pogledala sreća, nije igrao protiv Menšika koji mu je predao meč bez borbe, samo dva seta protiv Muzetija koji se povrijedio. Djelovao je malo umorno u nekim momentima, imao je naporan meč sa Sinerom. Mora da vjeruje da može da uzme slem. Poslije onog provg seta sam pomislio da bi možda mogao da uzme titulu. Imao je brejk loptu u četvrtom setu, da je otišlo u pet, ko zna šta bi bilo. Mora da se oporavi, vrati kući. Teško će mu biti na Rolan Garosu da uzme trofej, ali na Vimbldonu nema toliko dobrih igrača koji se dobro snalaze na travi, mislim da mu je tu dobra šansa.

"Kako će Karlos da zadrži motivaciju?"

Pored Vilandera je stajala Barbara Šet koja je hvalila obojicu i rekla da jedino šta je brine kod Alkaraza jeste motivacija da igra tako dugo kao Novak.

"Nije lako zadržati motivaciju, to je baš teško. Gledati nekog kao Rafu, Rodžera i Novaka koji su to dugo radili, to pomaže. Ipak, svaki poraz mnogo boli, bez obzira da li ste osvojili 24 slema ili ste kao Alkaraz. Morate da se naviknete na poraz nekako. Boli kada izgubite", pojasnio je Vilander.

Na to se nadovezala Barbara i pričala o Đokoviću i njegovoj motivaciji.

"Želi Novak još sigurno, ali je i na terenu rekao iskreno svima, da nije mislio da će ući u finale slema. To bi trebalo da mu da motivaciju za nastavak sezone. Rekao je da ne zna šta će sutra da se desi, drži sve opcije otvorenim. Nestalo mu je energije u jednom momentu, ali se borio u četvrtom setu. Uzeo je 10 titula u Melburnu, ali može da bude ponosan na sebe", završila je Barbara Šet.