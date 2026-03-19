Sve je izvjesnije da nas čeka burno ljeto u Partizanu i da će se klub dobiti novu upravu. Jednu struju čine ljudi oko Peđe Mijatovića, a drugu ostatak aktuelnog rukovodstva.
FK Partizan ima velike probleme i prije svega mora da riješi dugovanje od 2,9 miliona evra do kraja marta kako bi prošao UEFA monitoring, dok ga istovremeno opterećuju loši rezultati ovog proljeća - i "lomovi" u aktuelnom rukovodstvu. Kao što je poznato, već mjesecima traje neslaganje Predraga Mijatovića i Danka Lazovića, a realnije od pomirenja je da dođe do vanrednih izbora na ljeto i izbora nove uprave.
Prema informacijama "Sport Kluba", Predrag Mijatović iz Španije već polako "slaže kockice" oko toga kako bi izgledalo sasvim novo rukovodstvo, u kome ne bi bilo mjesta za Danka Lazovića. Već sada Mijatović sastavlja spisak mogućih saradnika s kojima bi probao da podigne Partizan, pošto vjeruje da sa aktuelnima to ne može da uradi na način kako je zamislio.
"Lomovi" u Partizanu: Peđa Mijatović pravi novu upravu
Mijatović želi da za sportskog direktora postavi Bojana Šaranova, bivšeg golmana crno-bijelih koji već duže vremena vodi Železničar iz Pančeva, a kao što je poznato ovaj klub se od njegovog dolaska značajno "podigao" i doveo je nekoliko vrlo interesantnih igrača koji su podigli cijenu na tržištu. Vjeruje da bi njegovim angažmanom i Partizan krenuo u sličnom smjeru, drugačijem od onog današnjeg.Izvor: MN Press
Spominjao se povratak i Miloša Vazure, međutim izvjesnije je da bi u novu upravu mogli bivši fudbaleri Vladimir Stojković i Marko Lomić, koje Mijatović vidi na rukovodećim funkcijama.
Za sada nije jasno ko će biti "protivnici" Predraga Mijatovića kada dođe do izbora u Partizanu, za koje se već jedini zalagao da budu već sada održani, ali čini se da bi to mogao da bude baš ostatak aktuelnog upravnog odbora - možda pojačan sa nekim novim imenima, takođe bivši igrači ili preduzetnici.
