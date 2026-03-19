Sve je izvjesnije da nas čeka burno ljeto u Partizanu i da će se klub dobiti novu upravu. Jednu struju čine ljudi oko Peđe Mijatovića, a drugu ostatak aktuelnog rukovodstva.

FK Partizan ima velike probleme i prije svega mora da riješi dugovanje od 2,9 miliona evra do kraja marta kako bi prošao UEFA monitoring, dok ga istovremeno opterećuju loši rezultati ovog proljeća - i "lomovi" u aktuelnom rukovodstvu. Kao što je poznato, već mjesecima traje neslaganje Predraga Mijatovića i Danka Lazovića, a realnije od pomirenja je da dođe do vanrednih izbora na ljeto i izbora nove uprave.

Prema informacijama "Sport Kluba", Predrag Mijatović iz Španije već polako "slaže kockice" oko toga kako bi izgledalo sasvim novo rukovodstvo, u kome ne bi bilo mjesta za Danka Lazovića. Već sada Mijatović sastavlja spisak mogućih saradnika s kojima bi probao da podigne Partizan, pošto vjeruje da sa aktuelnima to ne može da uradi na način kako je zamislio.

Mijatović želi da za sportskog direktora postavi Bojana Šaranova, bivšeg golmana crno-bijelih koji već duže vremena vodi Železničar iz Pančeva, a kao što je poznato ovaj klub se od njegovog dolaska značajno "podigao" i doveo je nekoliko vrlo interesantnih igrača koji su podigli cijenu na tržištu. Vjeruje da bi njegovim angažmanom i Partizan krenuo u sličnom smjeru, drugačijem od onog današnjeg.

Spominjao se povratak i Miloša Vazure, međutim izvjesnije je da bi u novu upravu mogli bivši fudbaleri Vladimir Stojković i Marko Lomić, koje Mijatović vidi na rukovodećim funkcijama.

Za sada nije jasno ko će biti "protivnici" Predraga Mijatovića kada dođe do izbora u Partizanu, za koje se već jedini zalagao da budu već sada održani, ali čini se da bi to mogao da bude baš ostatak aktuelnog upravnog odbora - možda pojačan sa nekim novim imenima, takođe bivši igrači ili preduzetnici.

