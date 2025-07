Mats Vilander nahvalio Janika Sinera i objasnio zašto vjeruje da će napraviti više od Karlosa Alkaraza, što mu je dokazao i na Vimbldonu.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Janik Siner je najbolji teniser svijeta i to je dokazao na Vimbldonu gde je došao do svog petog grend slema u karijeri, a može se reći da je finale odigrao gotovo bez greške. Iako je imao razloga za strah protiv Karlosa Alkaraza, koji ga je dobio u prethodnih pet duela - uključujući i finale Rolan Garosa poslije preokreta u pet setova - Janik Siner je pokazao da uspjeva da se "resetuje" i povrati mirnoću kada je to najvažnije.

Baš zbog toga ga je Mats Vilander nazvao Sinera "ludakom", ističući da nikada nije vidio da neko igra tenis poput njega. To se prije svega odnosi na njegovu agresivnost u gotovo svakom poenu, kretanje, udaranje forhenda iz sve snage i što ranije, pa tako Vilander ističe da je Italijan trenutno pravi unikat.

"Nikada nisam vidio da neko igra tenis tako agresivno kao Siner. Nije stvar u tome da udara sve što se kreće kao ludak, već u tome da uvijek pokušava da udari lopticu rano", rekao je Mats Vilander poslije pogledanog finala Vimbldona u kome je očekivao da će vidjeti Novaka Đokovića: "Neki igrači je udaraju jače od njega, ali niko ne dolazi do loptice tako brzo da je odigra u usponu, ne čekajući da ponovo padne".

Zašto je Siner budućnost tenisa?

Nije ovo prvi put da Mats Vilander hvali Janika Sinera, posebno je uživao u njegovoj igri na Rolan Garosu, a vjeruje da ima veće šanse od Karlosa Alkaraza da ispiše stranice istorije u tenisu. Razlog zbog koga vjeruje u to je što Alkaraz ima momente kada "pada" u igri, dok kod Sinera rijetko kada dolazi do takvih situacija.

"Mislim da je Alkaraz tenis pet do deset godina ispred onoga kako sam zamišljao evoluciju igre. Kao kada se u fudbalu prvi put pojavila tiki-taka: brzina igre je potpuno promijenjena. On predvodi pravac i uskoro će postati uzor, jer ne mogu svi da igraju tenis kao Alkaraz. To zahtjeva izuzetno redak talenat... S druge strane, svako može da pokuša da igra kao Siner, što samo po sebi ne traži izuzetni talenat, već potpunu posvećenost", rekao je Mats Vilander.

Šta je razlika između Sinera i Alkaraza?

Jasno je da Siner i Alkaraz dominiraju posljednje dvije godine tenisom i "podijelili" su grend slem pehare, a Mats Vilander između njih vidi veliku razliku.

"Gledajući kako se ovo finale odvijalo, bilo je teško povjerovati da je Karlos Alkaraz dobio posljednjih pet mečeva protiv Janika Sinera. A setite se da je Janik Siner trebalo da pobijedi na Rolan Garosu prije mjesec dana. Tamo, kao i ovdje, bio je bolji igrač. Napredovao je više od Karlosa Alkaraza u protekle dvije godine zajedno, što opet posljedično, ostavlja ovom drugom i više prostora za napredak u budućnosti - posebno kada je riječ o boljem izboru udaraca, s vremena na vreme", naglasio je Šveđanin u svojoj izjavi poslije finala Vimbldona.

Šta je Đoković rekao o Sineru i Alkarazu?

Poštuje i jednoga i drugoga, veruje da igraju sjajan tenis, ali u kontekstu rivalstva - ne može da ih stavi u isti koš u kome su kod njega Rodžer Federer i Rafael Nadal. I teško da bi se neko naljutio zbog tih riječi.

"Ne. Ne, nije to to... Siner i Alkaraz su vanserijski teniseri, ma nevjerovatni, u godinama koje dolaze vidjećemo ih kao nosioce tenisa i sporta. Ali ne, za mene su Nadal i Federer nezamenljivi. Dobar dio mene je otišao s njima. Kako je Federer otišao, a Nadal odlazio, i nije otišao zvanično, osjećao sam da je i dalje tu. Osjećao sam se drugačije nego baš danas kada se povukao. Mislio sam da neće biti tako, ali jeste", rekao je Nole.