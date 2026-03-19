Srpski teniser Novak Đoković neće igrati u Majamiju, gdje je prije godinu dana stigao do finala, te će uskoro završiti na četvrtom mjestu ATP liste

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) riješio je da se povuče sa turnira u Majamiju, a prema mišljenju analitičara to bi mogao biti problem za Srbina. Novak Đoković je i dalje treći na svijetu, ali će poslije Majamija vjerovatno izgubiti poziciju zbog povrede ramena na koju se žalio još u Indijan Velsu. I šta to znači? Mogao bi da se već u četvrtfinalu Rolan Garosa ili Vimbldona sastane sa Janikom Sinerom ili Karlosom Alkarazom, vjeruje Stiv Džonson.

Džonson vjeruje da Novaka nije briga na kom mjestu rang liste će se naći u narednom periodu, ali to bi mogao biti problem na velikim turnirima. Umjesto polufinala ai finala, na Rolan Garosu ili Vimbldonu Đoković bi mogao da se sa dvojicom najboljih na svijetu sastane već u četvrtfinalu - težak zadatak.

"Upravo to on radi u ovom trenutku - jer ga nije briga na kom je mjestu. To mu je nebitno. Dakle, ako propusti turnir, pošto će propustiti Majami, neće biti treći na svijetu. Jedino što bi mu moglo naštetiti jeste da na Rolan Garosu ili Vimbldonu mora da igra protiv Sinera ili Karlosa u četvrtfinalu", započeo je Džonson u emisiji "Nothing Major Show".

Kakvi su Novakovi planovi?

Najbolji teniser svih vremena uspio je da stigne do finala Australijan opena, nakon što je u spektakularnom meču savladao Janika Sinera - prvi put od 2003. Međutim, Karlos Alkaraz bio je nešto veći zalogaj, pa je mladi Španac bio taj koji je u Melburnu ispisao istoriju - postao je najmlađu osvajač sva četiri grend slema.

Očekivala se slična reakcija srpskog tenisera i na Indijan Velsu, iako je u pitanju turnir na kojem Novak od 2016. nije imao zapažene rezultate, poslije Australije očekivanja su bila drugačija. Međutim, u osmini finala od Srbina je bolji bio Džek Drejper, pa kad se sve sabere i oduzme, na dva odigrana turnira od početka godine Novak ima skor 7-2.

Trenutno nije jasno da li će Đoković odigrati i pripremne turnira na šljaci, odnosno u Monte Karlu, Rimu i Madridu, kao zagrijavanje za Rolan Garos.

