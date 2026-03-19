Izvor: OPŠTINA BUDVA

Budva i dalje drži titulu najposjećenije turističke destinacije u regionu kada je riječ o međunarodnim noćenjima, iako je u 2025. godini zabilježila blagi pad.

Tokom prošle godine strani turisti su u Budvi ostvarili oko 4,8 miliona noćenja, što je približno 9 odsto manje nego godinu ranije. Ipak, taj rezultat bio je dovoljan da crnogorska metropola turizma ostane na prvom mjestu.

Odmah iza Budve nalazi se Dubrovnik sa nešto više od 4 miliona noćenja, dok je Rovinj vrlo blizu sa 3,97 miliona. U vrhu su još Beograd i Poreč sa oko 3 miliona, kao i Split sa nešto manje od 3 miliona noćenja.

Za razliku od stabilnog vrha liste, najveću promjenu bilježi Ljubljana. Glavni grad Slovenije zabilježio je snažan rast od oko 10 odsto i sa 2,73 miliona noćenja značajno popravio svoju poziciju među najposjećenijim gradovima.

Na nivou država, Crna Gora je jedina u regionu koja je završila godinu u minusu, sa padom od oko 2 odsto. Istovremeno, Slovenija je imala najizraženiji rast (+8%), dok su Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska ostvarile umjeren napredak. Srbija je ostala na približno istim brojkama kao i prethodne godine.

Podaci potvrđuju da obalne destinacije i dalje imaju dominantnu ulogu u turizmu regiona, uz snažno prisustvo hrvatskih gradova na listi. Ipak, Budva se i dalje izdvaja kao apsolutni lider.

Među 15 najposjećenijih našli su se i Herceg Novi, Medulin, Umag, Zagreb, Bar, Funtana, Zadar i Pula, čime je dodatno potvrđena raznovrsnost turističke ponude regiona.