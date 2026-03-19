Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović je na početku sjednice konstatovala ostavku sekretara Skupštine, Miloša Giljena.

U toku je sjednica Skupštine Glavnog grada na kojoj će se, između ostalog, naći Predlog odluke o subvencionisanju dijela troškova produženog boravka za djecu na teritoriji glavnog grada, kao i Predlog odluke o skraćenju mandata Skupštine Glavnog grada. Sjednicu možete pratiti uživo na TVCG2. Kao što je i najavljeno, sjednici ne prisustvuju odbornici DNP.

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović je na početku sjednice konstatovala ostavku sekretara Skupštine, Miloša Giljena.

Odbornik SEP-a, Ilija Mugoša, predložio je da se prvo razmatra Predlog odluke o skraćenju mandata Skupštine, što je, kako kaže, i najvažnija tačka današnjeg dnevnog reda, kao i izmjene i dopune odluke o osnivanju lokalnog javnog emitera Radio televizija Podgorica.

Predlog za izmjenu redosljeda dnevnog reda je usvojen sa 28 glasova za, pa će prva tačka biti Odluka o skraćenju mandata, druga tačka Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju lokalnog javnog emitera Radio televizija Podgorica, treća tačka određivanje vršioca dužnosti sekretara Skupštine Glavnog grada, četvrta tačka Predlog odluke o subvencionisanju dijela troškova produženog boravka za djecu na teritoriji glavnog grada.