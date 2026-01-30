logo
Poznati u Srbiji van sebe zbog Novakove pobjede: Pjevačica ne skriva emocije, voditeljka u delirijumu (Foto)

Poznati u Srbiji van sebe zbog Novakove pobjede: Pjevačica ne skriva emocije, voditeljka u delirijumu (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Čeda, Milica, ali i Ana Sević nisu mogli da sakriju emocije nakon teške borbe Đokovića protiv Sinera i maestralnog plasmana u finale Australijan opena.

Poznati u Srbiji van sebe zbog Novakove pobjede Izvor: Profimedia/Cal Sport Media, Cal Sport Media/ Alamy

Novak Đoković obezbijedio je plasman u finale Australijan opena nakon maestralne pobjede nad Janikom Sinerom u polufinalu, a odmah poslije tog trijumfa uslijedila je lavina reakcija poznatih ličnosti koje ne kriju oduševljenje njegovom igrom i uspjehom.

Čim je meč završen i postalo jasno da je Novak u finalu, društvene mreže preplavile su čestitke pjevača, voditelja i javnih ličnosti.

Među prvima se oglasila Novakova snajka Saška Veselinov, a ubrzo su uslijedile i reakcije poznatih TV lica Sanje Kužet i Dragane Katić.

Sanja je slikala sina (2) i napisala: "Svako svoje. Redovno stanje. Redovna pobjeda! Bravo care Nole!

Dragana Katić je napisala: "Šta reći, a da ti nisi rekao i pokazao. Hvala ti, ponosna sam!."

Manekenka Jovana Đorđević je okačila Novakovu sliku uz kartu džokera, a Kija Kockar objavila šaljivi post stranice Negujmosrbski.

Reper Mc Stojan mu je poručio "Najveći si", a voditeljka Ana Sević napisala "Vanzemaljac".

Oglasio se i političar Čeda Jovanović koji je postavi emotikon mišića i srca, pa napisao: "Odustaćemo nikad".

I reakcija pjevačice Milice Todorović nije izostala, pa je samo napisala: "Idemo jako", uz Noletov tag.

Koliko je Novak Đoković zaradio plasmanom u finale?

Za plasman u finale, Novak Đoković je zaradio 1,5 miliona dolara (2,1 miliona australijskih dolara ili 1,2 miliona eura).

